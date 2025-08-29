Sofía Delgado vuelve a arremeter contra Pamela López y Paul Michael: "Agarra tu librito y estudia"

La polémica entre Sofía Delgado, expareja de Paul Michael y madre de su hija, sigue encendiendo las redes. La joven no suelta a Pamela López y nuevamente la enfrentó públicamente, esta vez a través de un en vivo en TikTok, donde dejó claras sus posturas tras las indirectas que habría recibido de la aún esposa de Christian Cueva.

Sofía Delgado rechaza que su hija conozca a Pamela López

Durante la última emisión de 'Todo Se Filtra', se dio a conocer un fuerte descargo de Sofía Delgado respecto a la insistencia de Paul Michael para que su hija pueda conocer a Pamela López. La joven fue tajante y aseguró que eso no sucederá, pues considera que la relación entre el salsero y la madre de los hijos de Christian Cueva no tiene la formalidad suficiente.

"Ella dijo son gente que no conozco y no los conoceré nunca. Yo se lo reclamé porque mucho me insiste que quiere llevar a la bebé a conocer a su pareja y le dije: ¿cómo quieres llevar a tu hija a conocer a alguien con la que no tienes algo estable? Y ha dicho que somos gente nada que ver", explicó en su transmisión.

Asimismo, Delgado no solo cuestionó a Paul Michael, sino que también envió un duro mensaje a Pamela López, a quien acusó de hablar sin coherencia.

"Creo que la que se tiene que ubicar eres tú, porque no tiene coherencia lo que hablas. Así que agarra tu librito y estudia", manifestó.

Ex de Paul Michael contraataca con duras palabras

Esto se suma a que hace unos dias, Pamela López y Paul Michael realizaron durante una transmisión en vivo, donde ambos desmintieron las versiones de Sofía Delgado. En ese espacio, la pareja aseguró que la joven estaba mintiendo respecto a la pensión de la menor e incluso Paul Michael mencionó que no lo dejan ver a su hija.

Sin embargo, Sofía Delgado no tardó en contestar. Contactada por la producción del programa, la madre de la pequeña aseguró que cuenta con pruebas contundentes para desenmascarar a su expareja, a quien acusó de burlarse de Pamela López, tal como según ella, lo habrían hecho en su momento Christian Cueva y otros.

"Realmente me causa gracia, tengo para responderle a ambos e incluso destruirlo a él, pero mejor seguiré en mi papel de desconocida. De ella literal me burlo, como lo hace él (Paul), como lo hizo su ex (Cueva) y el Perú entero. A mis redes puedo subir lo que quiera y, si le queda el zapatito, que se lo lleve que no hable de mi por que no quedaré callada", expresó Delgado en un mensaje que compartió el espacio televisivo.

En conclusión, El enfrentamiento entre Sofía Delgado, Paul Michael y Pamela López sigue generando controversia en el mundo del espectáculo. Mientras la ex del cantante insiste en marcar distancia y proteger a su hija, la pareja busca consolidar su relación pese a las críticas.