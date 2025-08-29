Macarena Gastaldo explicó por qué Piero Arenas ocultó beso con Pamela López: "Le tenía miedo a Cueva"

La relación mediática entre Macarena Gastaldo y Pamela López continúa generando titulares. La modelo argentina volvió a referirse a las acusaciones de la trujillana sobre supuestos encuentros con Christian Cueva y, en esta ocasión, habló sobre el polémico beso con Piero Arenas, que inicialmente se negó, pero que ahora ha salido a la luz.

Macarena responde a Pamela López

En declaraciones para el programa 'Ponte en la Cola', Macarena Gastaldo habló sobre las recientes afirmaciones de Pamela López y no dudó en cuestionar su actitud en el set de televisión. La modelo argentina afirmó que la trujillana sabía que existían pruebas que la dejaban mal parada.

"Que conchuda estuvo en el set, lo negaron para luego decir que es cierto... Ella salió a decirlo porque sabía que podía salir ese video que no la dejaba bien parada", señaló.

Gastaldo también reveló que, según Piero Arenas, la versión de su beso con Pamela López no fue completamente honesta por temor a Christian Cueva, quien en ese momento se estaba separando de la trujillana.

"Le dije que era un mentiroso y un pinocho, se rió nomás, pero obviamente que es por Cueva y le tenía miedo a él. Estoy 100% segura que fue así", agregó.

Macarena critica minimiza carta notarial de Pamela

Macarena Gastaldo también se pronunció sobre la carta notarial enviada por Pamela López, en la que la trujillana negaba que Cueva hubiera ido a buscarla el día del beso con Piero Arenas. La argentina insistió en que la versión de López no es cierta y aseguró que una amiga puede corroborar los hechos.

"No me confundí de fechas y sí pasó ese día. Mi mejor amiga estaba ahí y la acompañó, así que no me va a decir que no. A mí no me gustan las personas que se hacen, me gustan las sinceras, por eso quiero ser amiga de Pamela Franco", dijo entre risas.

Gastaldo también comentó que a López no le conviene confirmar un beso con Renzo Spraggon, ya que en ese momento mantenía una relación con Paul Michael. Sobre la posibilidad de recibir la carta notarial, la argentina se lo tomó con burla:

"El beso con Renzo no lo va a aceptar, no le conviene porque ella está de novio con Paul. Sus cartas notariales me las guardo", concluyó mientras hacía un gesto cómico señalando su trasero.

Con estas declaraciones, Macarena Gastaldo dejó claro que no teme a las cartas notariales ni a las críticas de Pamela López. La modelo argentina reafirma su versión de los hechos y, además, pone sobre la mesa que algunas de las negaciones de la trujillana no serían del todo sinceras, manteniendo viva la polémica en la farándula local.