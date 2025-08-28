RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡LO SIGUE NEGANDO!

Flor Ortola aclara por qué pasó la noche en la casa de Nicolla Porcella: "Me quedé durmiendo un rato"

La modelo argentina explicó que pasó la noche en el departamento del actor solo por estar mareada tras la fiesta y necesitar descansar.

Flor Ortola dio detalles de por que se quedó en casa de Nicola Porcella
Flor Ortola dio detalles de por que se quedó en casa de Nicola Porcella (Composición: La Karibeña)
28/08/2025

Flor Ortola se convirtió en tema de conversación luego de que las cámaras la captaran junto a Nicola Porcella en una discoteca limeña. Las imágenes, que mostraban a ambos muy cerca y compartiendo un momento de complicidad, generaron rumores sobre un posible romance. Sin embargo, la exchica reality decidió romper su silencio y aclarar lo ocurrido.

Flor Ortola explica su vínculo con Nicola Porcella

En declaraciones para el programa 'Amor y Fuego', Flor Ortola negó haberse besado con Nicola Porcella durante la salida que compartieron en una discoteca limeña. La exchica reality aclaró que, aunque se le vio cercana al actor, solo mantenían una relación de amistad.

"Estábamos ahí, conversando. Estábamos con un grupo grande de amigos, a Nico lo conozco hace tiempo, somos amigos y nada, lo que vieron", aseguró Ortola. La modelo también reveló que decidió quedarse a dormir en el departamento de Porcella porque se sentía mareada tras beber en exceso. "Me quedé durmiendo un rato, estaba un poco mareada y me volví a mi casa", comentó.

Flor también se refirió a las imágenes donde se le veía caminando de la mano con Porcella tras salir del local nocturno. La argentina aclaró que solo lo hacía porque sus zapatos eran muy altos: 

"Tienen que hacer zoom a mis pies, estaba con un taco de 15 centímetros, de taco aguja, después de tomar 50 millones de shots de tequila. Necesitaba una estabilidad, es caballero, me sostuvo. Él es super buena onda, yo lo quiero mucho, le tengo mucho cariño... Compartimos grupo de amigos, nos tenemos cariño y eso. Simplemente somos amigos, ambos estamos solteros, no hay nada raro".

Flor Ortola niega haber besado a Nicola, pero revela que se quedó en su casa: "Estamos solteros"
¿Qué dijo Nicola sobre el ampay?

En declaraciones exclusivas para el programa 'Amor y Fuego', Nicola fue consultado sobre las imágenes que lo mostraban junto a Flor Ortola en un conocido establecimiento limeño. El actor enfatizó que su presencia en la discoteca no se limitó a la modelo argentina, sino que también compartió con otros amigos.

Respecto a las imágenes que mostraban su ingreso al edificio donde reside la modelo, Nicola señaló que solo se trató de continuar la reunión en su casa con otros amigos, y recalcó que, aunque ambos son solteros, no hay nada romántico entre ellos.

Nicola Porcella asegura que no le cae nadie de 'América Hoy' y arremete contra Gisela: "El karma se paga"
"Seguimos la fiesta en mi casa, es otra cosa, pero no, hay más gente siempre. Si llegara a pasar algo, estamos los dos solteros, no pasa nada. Estoy soltero hace 8 años y creo que tampoco tiene nada de malo si pasara algo. Hay solamente una amistad. Somos buenos amigos, sí"., indicó.

En conclusión, tanto Flor Ortola como Nicola Porcella han coincidido en aclarar que lo que se vio en las imágenes no constituye un romance. Ambos enfatizan que su relación se limita a la amistad y la camaradería dentro de un grupo de amigos en común.

