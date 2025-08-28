Flor Ortola niega haber besado a Nicola, pero revela que se quedó en su casa: "Estamos solteros"

Flor Ortola finalmente rompió su silencio respecto a los rumores de una posible relación sentimental con Nicola Porcella, ya que hace unos días fueron captados muy cariñosos en un evento al que asistieron juntos. La extranjera indicó que ambos son muy amigos y, aunque negó el beso, señaló que no tendría nada de malo, porque ambos son solteros.

Flor Ortola descarta romance con Nicola

La polémica inició cuando el pasado 24 de agosto el programa Amor y Fuego emitió imágenes de Nicola y Flor tomados de la mano en una fiesta. Sin embargo, la tarde de ayer la argentina se presentó en el programa Entrometidos y aclaró la situación.

Según dijo, Nicola y ella viajaron con más amigos a México, por lo que no tenían nada que esconder. No obstante, sorprendió al confesar que se alojó en la casa del denominado "novio de México".

"No hay nada que esconder, viajamos en grupo, éramos un montón. (¿En México te hospedaste en la casa de Nicola Porcella?) Me he quedado alguna que otra vez, pero somos amigos de verdad. Estamos los dos solteros, pero acá no hay nada raro", agregó.

Por otro lado, el conductor del programa le preguntó a Flor directamente sobre el beso con Nicola, pero ella negó tajantemente que haya ocurrido y dijo que solo la ayudó a sostenerse en pie para que no se cayera o hiciera algún drama, ya que al parecer había bebido bastante.

"Pero no hay ningún beso, en el video no hay ningún beso. (¿No te estás besando con Nicola?) No, estamos conversando. Él, como caballero y buen amigo, me sostiene la mano para que no haga papelones o me caiga", sentenció.

¿Qué dijo Nicola sobre el ampay?

En declaraciones exclusivas para el programa 'Amor y Fuego', Nicola fue consultado sobre las imágenes que lo mostraban junto a Flor Ortola en un conocido establecimiento limeño. El actor enfatizó que su presencia en la discoteca no se limitó a la modelo argentina, sino que también compartió con otros amigos.

Respecto a las imágenes que mostraban su ingreso al edificio donde reside la modelo, Nicola señaló que solo se trató de continuar la reunión en su casa con otros amigos, y recalcó que, aunque ambos son solteros, no hay nada romántico entre ellos.

"Seguimos la fiesta en mi casa, es otra cosa, pero no, hay más gente siempre. Si llegara a pasar algo, estamos los dos solteros, no pasa nada. Estoy soltero hace 8 años y creo que tampoco tiene nada de malo si pasara algo. Hay solamente una amistad. Somos buenos amigos, sí"., indicó.

De esta manera, Flor Ortola fue clara al descartar cualquier romance con Nicola Porcella y reafirmó que entre ambos existe solo una amistad. Aunque admitió haberse hospedado en su casa, recalcó que no hay nada oculto, pues los dos están solteros y disfrutan su amistad.