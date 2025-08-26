Nicola Porcella aclara su relación con Flor Ortola tras ser captados juntos: "Somos buenos amigos"

Nicola Porcella, conocido como 'El Novio de México', volvió a ser protagonista de rumores tras su paso por Lima, donde fue captado compartiendo la noche con la modelo argentina Flor Ortola. Las imágenes generaron especulaciones sobre un posible romance, pero el actor decidió romper su silencio y aclarar la naturaleza de su relación con la exchica reality.

Nicola Porcella niega vínculo sentimental con Flor Ortola

En declaraciones exclusivas para el programa 'Amor y Fuego', Nicola fue consultado sobre las imágenes que lo mostraban junto a Flor Ortola en un conocido establecimiento limeño. El actor enfatizó que su presencia en la discoteca no se limitó a la modelo argentina, sino que también compartió con otros amigos.

"Ah, pero he estado con un montón de gente, no solo con Flor", aclaró Porcella.

Respecto a las imágenes que mostraban su ingreso al edificio donde reside la modelo, Nicola señaló que solo se trató de continuar la reunión en su casa con otros amigos, y recalcó que, aunque ambos son solteros, no hay nada romántico entre ellos.

"Seguimos la fiesta en mi casa, es otra cosa, pero no, hay más gente siempre. Estaba todo el mundo, está Rafael, hay otros amigos. Si llegara a pasar algo, estamos los dos solteros, no pasa nada. Estoy soltero hace 8 años y creo que tampoco tiene nada de malo si pasara algo. Hay solamente una amistad. Somos buenos amigos, sí"., manifestó.

Niega beso con Flor Ortola

Pese a que los medios captaron a Nicola Porcella y Flor Ortola saliendo juntos del establecimiento nocturno hacia el departamento del actor, Porcella negó categóricamente haberse besado con la modelo. Entre risas, el exintegrante de 'La Casa de los Famosos' comentó:

"Ya si me lo ampayas ahí te tendré que aceptar, por ahora no".

Hasta el momento, Flor Ortola no se ha pronunciado sobre las imágenes ni las declaraciones de Porcella. La modelo, amiga de Alejandra Baigorria, ha continuado compartiendo su día a día y actividades habituales a través de sus redes sociales, sin referirse al ampay que encendió las especulaciones.

En conclusión, Nicola Porcella aprovechó su aparición mediática para desmentir cualquier vínculo sentimental con Flor Ortola y aclarar que su relación se limita a la amistad. El actor reafirma su soltería tras ocho años y su enfoque sigue centrado en su vida personal y profesional, dejando claro que los rumores sobre un romance son solo especulaciones de la prensa y el público.