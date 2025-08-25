¡AMPAY! Nicola Porcella es captado con modelo argentina en salida nocturna agarrados de la mano

El peruano Nicola Porcella es uno de los más sonados en México que viene brillando en telenovelas y programas de TV. El último fin de semana estuvo en Perú y fue captado pasando la noche con una modelo argentina conocida en la farándula peruana.

¡Nicola Porcella junto a modelo argentina!

El programa de 'Amor y Fuego', ha compartido algunas imágenes del último fin de semana donde han captado a diferentes figuras de la televisión peruana. Entre ellos, grabaron la llegada Nicola Porcella con su amigo Rafael Cardozo y se juntaron con un grupo de amigos en una discoteca el sábado por la noche.

Es así como las cámaras captaron al actor bailando con una joven muy conocida de la farándula peruana. Se trata de Flor Ortola, la amiga de Alejandra Baigorria y Vania Bludau, quien se le vio muy cercana a Porcella y abrazados durante el tiempo que estuvieron en la discoteca.

Luego, ambos salieron solos del centro nocturno agarrados de la mano y camino hacia el auto del actor peruano. Nicola Porcella llevó a la modelo argentina a su casa en Lima, donde pasaron la noche juntos.

Después, las cámaras del programa de espectáculos grabaron la salida de la argentina a las 10:07 a.m. del domingo 24 de agosto. La joven espero afuera su medio de transporte luciendo la misma ropa que usó durante la juerga del día anterior.

¿Estarían en saliditas?

Como se recuerda, hace unos meses el actor celebró su cumpleaños por todo lo alto en México. En aquella celebración, la argentina Flor Ortola también estuvo presente donde se le vio disfrutando con un vestido dorado. En aquel momento, no posaron juntos en alguna foto.

Ahora, el peruano estuvo nuevamente pisando tierras peruanas por motivos de trabajo y personales, quedándose solo un par de días. Es así como fue visto siendo entrevistado por varios medios y por el momento, no ha revelado nada sobre su salida con la modelo argentina en el último fin de semana.

Lo que llamó la atención de los reporteros es que el actor sale tomado de la mano de la amiga de Alejandra Baigorria, especulando así de un posible relación o salientes.

De esta forma, Nicola Porcella fue captado con Flor Ortola saliendo de un centro nocturno solos hacia el departamento del actor en Lima. El recordado 'capi' solo estuvo unos días en Perú y ya se encuentra nuevamente rumbo a México, hasta el momento la modelo argentina no se ha pronunciado tras el ampay.