Macarena Gastaldo estaría interesada en ser amiga de Pamela Franco: "Pamela López terminó siendo peor"

En más de una ocasión, Macarena Gastaldo ha arremetido contra Pamela López luego que la acusara de haberse metido con Christian Cueva. Ahora, afirma que estaría interesada en formar una amistad con la actual novia del 'Aladino', Pamela Franco.

Macarena Gastaldo lanza elogios a Pamela Franco

Por medio de una entrevista al programa 'Todo se filtra', Macarena Gastaldo expresó muchos elogios hacia Pamela Franco. Primero, afirmó que es una gran cantante y desea grabar un tema con ella. Luego, la estuvo comparando con Pamela López afirmando que la artista de cumbia sería mucho mejor.

"La quiero, no es mi amiga. La estaba esperando (en el aeropuerto), pero aún no llega. Dile que quiero grabar con ella, que la amo. Es una capa en el canto. Tanto 'hate' que le lanzaron, la otra (Pamela López) terminó siendo peor", expresó la argentina sobre la cantante de cumbia.

Recordemos que Pamela Franco estuvo recibiendo muchos ataques en las redes sociales cuando se reveló su romance con Christian Cueva hace varios años atrás y después, cuando retomaron su relación a finales del 2024. Por ello, la argentina sale a defender a la cantante, ya que según sus declaraciones López sería 'peor' que la artista de cumbia.

Sobre Pamela López y Piero Arenas

En el pasado, Macarena Gastaldo fue la persona que soltó la información que Pamela López se besó con Piero Arenas e incluso, Christian Cueva habría golpeado al chico reality por ello. Aunque lo negaron en un inicio, novia de Paul Michael terminó aceptándolo con la excusa que ya estaba soltera.

"Escúchame, yo lo dije, yo siempre tengo razón con lo que digo, nunca soy mentirosa. Estaba todo el mundo, aparte Piero quedó como un mentiroso también, hay que ponerla la naricita", expresó sobre Pamela López y el chico reality.

Después, la joven argentina señala que ella nunca miente cuando da alguna información porque sería verificada. Esto lo dice porque también reveló que López se besó con Renzo Spraggon cuando Paul Michael se fue un rato al baño. A pesar que lo han negado, la modelo gaucha se mantiene firme con sus declaraciones ya que el mismo Renzo lo confirmó.

Finalmente, la modelo Macarena Gastaldo se mantiene firme en cada declaración que ha dado ante las cámaras. Además, la argentina menciona que Pamela López no quiere admitir varios de sus errores y por ello, ahora estaría buscando una amistad con la cantante Pamela Franco.