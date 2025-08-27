Gisela Valcárcel celebra que 'América Hoy' lideró en rating tras polémica: "Salió mejor de lo que pensaba"

Hace un día, Gisela Valcárcel señalaba a América Televisión de no dejarle ingresar a las instalaciones y canceló en vivo 'América Hoy'. Después de todo el alboroto y reclamos en varios medios, hoy celebró que el programa de espectáculos lideró en su horario.

Gisela celebra éxito de 'América Hoy'

Por medio de sus redes sociales, Gisela Valcárcel afirmó sentirse muy emocionado por el día productivo que ha tenido con sus dos programas matinales, uno en señal abierta y otro en digital. Aunque en un inició pensó que todo se estaría yendo abajo, ahora celebrará comiendo un pollo a la brasa por el éxito que ha tenido.

"Estoy aquí agotada esperando que me traigan mi pollo a la brasa, voy a celebrar todo este día porque cuando parecía que todo se venía abajo, es cuando realmente todo empezaba. A veces uno cree que las cosas están saliendo mal y no, salen mejor de lo que pensabas", expresó en un inicio.

Tras las polémica pelea comercial con América Televisión, la popular 'señito' festejó que 'América Hoy' subió su rating liderando su horario. Además, agradeció al público por sintonizarlos no solo en la señal abierta, sino también en su nuevo programa digital en YouTube.

"Hoy celebro que GV Producciones presentó 'América Hoy' que siempre lidera, pero hoy ufff y que al mismo tiempo estrenó un programa digital en YouTube, ha sido un hit. Uno en señal abierta y otro en YouTube, gracias", sentenció son una gran sonrisa.

¿Qué pasó con Gisela?

Por medio de las redes sociales, Gisela Valcárcel armó todo un alboroto denunciando públicamente que no la dejaban ingresar a las instalaciones del canal América TV por su CEO. Esto causó indignación en el público, pero horas después se desmentiría todas sus declaraciones.

Magaly Medina presentó los videos de las cámaras de seguridad del canal de televisión donde se muestra a la 'Señito' ingresando por la puerta principal tranquilamente, luego pasó por el pasillo y conversó aparentemente con un ejecutivo. Después, se ve a Gisela ingresando hasta el set de televisión de 'América Hoy'.

Luego, las imágenes revelan cómo se retira del set llevándose a todos los conductores de televisión y su equipo. Aparentemente, la ex presentadora se retira porque no tenía autorización de promocionar su marca de ropa y su nuevo programa de YouTube que sale en las mañanas.

De esta manera, se desmentiría que le prohibieron la entrada a Gisela Valcárcel y después de un día, ahora está celebrando que 'América Hoy' lideró en su horario tras toda la polémica.