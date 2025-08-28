Ocurre apagón en "América Hoy" y Giselo y Janet Barboza culpan a Valeria Piazza: "Eres la salada"

Hoy 28 de agosto, "América Hoy" sigue dando que hablar. Esta vez un tremendo apagón en pleno programa en vivo encendió alarmas. Y como era de esperarse, Janet Barboza y Edson Dávila no dejaron pasar la oportunidad para bromear con la situación y apuntar contra Valeria Piazza, a quien terminaron llamando "salada".

Se va la luz y sucede apagón en vivo en "América Hoy"

El regreso de "América Hoy" continúa dando de qué hablar y esta vez no fue por un enfrentamiento entre conductores ni por declaraciones picantes, sino por un inesperado apagón en pleno programa en vivo. Como era de esperarse, el momento terminó convertido en broma y Valeria Piazza se llevó el apodo de "la salada" de parte de sus propios compañeros Janet Barboza y Edson Dávila.

Todo empezó cuando Janet Barboza presentó con ironía a su compañera: "Ya cruzó por fin, después de 20 minutos, ya era hora. ¡Valeria Piazza, buenos días!". Valeria se excusó por su demora diciendo: "La verdad es que me he demorado en empezar porque de la nada empezó a llover, pero parece...".

Justo en ese instante, las luces del set se apagaron, dejando a todos en completa oscuridad. La reacción inmediata fue de sorpresa.

"¿Qué pasa? ¿qué pasa?", soltó Valeria. Edson Dávila, conocido como Giselo, señaló: "No, no, tampoco así pues, por favor, no estamos para esos sustos ahorita". Valeria reaccionó algo incómoda: "No me pongan esas bromas después de todo lo que ha pasado. Espérense una semana por lo menos", reclamó entre nerviosa y fastidiada.

El programa continuó con normalidad y los conductores seguían comentando el tema del momento, pero de pronto ocurrió otro incidente en vivo: un apagón para los televidentes. Por algunos segundos, la señal de "América Hoy "se interrumpió y la pantalla quedó completamente negra.

Cuando la señal regresó, Janet trató de tranquilizar a los televidentes. Giselo no dejó pasar la oportunidad y lanzó la primera broma culpando a Valeria Piazza. De inmediato, Janet Barboza se sumó al juego.

"Ese apagón que ustedes acaban de ver ha sido un problema técnico, ya lo resolvemos, no se preocupen que no va a pasar nada", señaló Janet. "No, Valeria es la salada", afirmó Giselo. Ante eso, Janet añadió: "Valeria, creo que tú estás con la mala suerte. Vale, por favor necesitas un baño de ruda", dijo entre risas mientras Edson se persignaba en vivo.

Valeria, sorprendida, intentó defenderse preguntando qué era lo que había ocurrido. Edson Dávila contestó su pregunta, pero Janet siguió con la broma.

"Pero, ¿ha pasado algo? ¿por qué han apagado la luz?", cuestionó Valeria. A lo que Giselo respondió: "No, la consola, las cosas acá". Sin embargo, Janet insistió en el tono de broma: "Como verán, acá necesitamos que nos pasen el huevo, el cuy y la ruda todo junto".

Valeria Piazza responde entre incomodidad y humor

Aunque trató de tomárselo con gracia, Valeria dejó en claro que no era la mejor situación para ella. Luego, tratando de relajarse, agregó en tono irónico que deberían pagarle terapia por todo.

"No, yo voy a poner una adenda en mi contrato porque me van a pagar la terapia a la que me van a mandar", señaló Valeria Piazza.

El comentario generó risas en el set, pero también dejó en claro que la modelo siente la presión de sumarse a un programa cargado de polémicas desde su regreso.

El apagón en "América Hoy" terminó siendo el nuevo motivo de chiste entre los conductores. Mientras Giselo y Janet culparon a Valeria por "traer la mala suerte", la exmiss Perú trató de defenderse y al mismo tiempo poner un poco de humor a la situación. Lo cierto es que el programa sigue generando titulares y mostrando que, más allá de la pauta oficial, el show está en los imprevistos y en cómo los afrontan.