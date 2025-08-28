¡Empujones y jalones! Así salieron Giselo y Valeria Piazza de América TV tras el regreso de "América Hoy"

¡Como en Hollywood! La reaparición "América Hoy" no solo sorprendió a los televidentes por volver al aire pese al lío con Gisela Valcárcel, sino que también dejó un verdadero caos en la calle. Afuera de América Televisión, Edson Dávila, más conocido como Giselo, y Valeria Piazza terminaron en medio de empujones, gritos y jalones que convirtieron su salida en un caos total.

Giselo y Valeria Piazza salieron entre empujones y jalones

El regreso de "América Hoy" fue todo un espectáculo, pero no solo dentro del set. Afuera, la situación se volvió caótica cuando Edson Dávila, popularmente conocido como Giselo, y Valeria Piazza intentaron salir de América Televisión rodeados de cámaras, reporteros y una multitud que no les dio tregua.

Una salida con incidentes. Las cámaras de "La Noche Habla" captaron el preciso momento en que los conductores fueron abordados por la prensa tras el programa. Lo que parecía una salida normal terminó en empujones, gritos y hasta jalones de cabello.

"Les cuento que una de las cosas que sorprendieron, más allá de que 'América Hoy' haya regresado, fue la salida de los conductores después del programa entre jalones de pelo, empujones, cámaras por aquí, cámaras por allá. No se imaginan todo lo que fue", narró Tracy de Juanjuí al mostrar las imágenes.

Giselo, con su característica sonrisa, trató de avanzar en medio de la prensa. Lo logró hacer mientras varias manos le jalaban la casaca blanca que llevaba puesta.

Esto sucedió mientras periodistas lo empujaban y otros gritaban: "¿Por qué hacen todo esto para que ustedes salgan normal?"

La exmiss Valeria Piazza tampoco se salvó de la avalancha de reporteros. En medio del tumulto y los empujones, alguien le tiró del cabello, obligándola a ponerse la capucha de su casaca para protegerse.

"Permiso... por favor, déjenme pasar, no puedo hablar, ay, ay, ay", dijo la conductora mientras se agarraba la cabeza. El "ay" fue producto del jalón que recibió, algo que sorprendió hasta a los presentes.

El comentarista Ric La Torre no tardó en comentar sobre el hecho. Se mostró impactado por la cantidad de prensa que abordó a los conductores de "América Hoy".

"Yo pensé que estaba viendo a un actor de Hollywood salir y tanta prensa, ¿no? ¿Green Day?", ironizó en "La Noche Habla".

¿Por qué "América Hoy" habría regresado al aire?

Tras la polémica con Gisela Valcárcel, muchos se preguntaban por qué el programa había vuelto a la pantalla. En "La Noche Habla", la abogada Claudia Zumaeta explicó que la razón estaría en los contratos firmados. Además, resaltó que los auspiciadores tendrían un rol importante en la continuidad del programa.

"Definitivamente hubo alguna cláusula por la cual Gisela recalculó y les dijo a todos: 'Tienen que salir al aire'. Y esta podría haber sido una cláusula penal en la cual tuvieran que pagar una sanción pecuniaria en caso no se presentaran", aclaró la letrada. "Este tipo de programa tiene sponsors. No puedes perjudicar a un tercero que pone dinero para que el espacio salga adelante", indicó.

En conclusión, el esperado regreso de "América Hoy" no estuvo libre de polémicas. Luego de la polémica de Gisela Valcárcel con América Televisión, los conductores como Giselo y Valeria Piazza terminaron viviendo una salida de lo más accidentada, entre jalones y empujones que sorprendieron a todos. Lo cierto es que el programa volvió a la pantalla, pero la tensión y la incertidumbre sobre su futuro aún siguen.