'Prima' de Josimar le responde tras negar que sea el padre del bebé que espera: "Su frialdad es impresionante"

Hace unas horas, la joven Verónica González conocida como la 'prima' reveló estar en la dulce espera y que el padre sería Josimar. Ante eso, el salsero lo negó inmediatamente, pero la venezolana sale a responderle con todo.

La 'prima' llamada descarado a Josimar

El periodista Samuel Suárez compartió la noticia de Verónica González revelando que estaría en la dulce espera, y donde además insinúa que el padre es Josimar. La 'prima' respondió a la historia afirmando que sin duda el salsero tendría que demostrar que no es suyo e incluso, afirma que aceptaría realizar una prueba de ADN.

Después, el influencer también le consulta sobre el reciente comunicado que sacó el peruano en sus redes sociales donde niega ser el padre del bebé que espera y que tomaría acciones legales si lo sigue difundiendo. Ante esto, la joven venezolana quedó sorprendida por la frialdad del salsero.

"¿Qué piensas del comunicado de Josimar? Aunque ya imagino tu respuesta", le pregunta Samuel, y Verónica responde: "Descarado totalmente, su frialdad e indolencia es impresionante".

Respuesta de Verónica González

Salsero niega ser el padre

A través de las redes sociales, la misma joven Verónica González compartió una prueba de embarazo positiva. El programa 'América Hoy' se comunicó de manera inmediata con ella pare averiguar quién sería el padre, ya que hace unas semanas fue involucrada con Josimar. La 'prima' insinuó que sí se trataría del peruano, pero ahora el salsero sale con un comunicado.

"Una persona está hablando de mi persona y según señala se encuentra embarazada, a lo cual con mucho respeto la felicito, pero también pido que no haga insinuaciones o deje entrever que yo sería el padre de su bebé porque 'JAMÁS, NUNCA' toque a la señora o tuve intimidad", dijo expresando con total confianza sobre sus declaraciones.

Después, el peruano salsero afirmó que Verónica González estaría difamando al revelar que él podría ser el padre y actuaría con una denuncia en España para proceder de manera legal. Aunque señala que no se trataría de una amenaza, sino de defender sus propios derechos porque aparentemente quitaría al tranquilidad de su familia.

Finalmente, la joven Verónica González afirma sentirse decepcionada de Josimar al seguir negando lo que tuvieron y que sería capaz de demostrar con pruebas lo que dice. Así mismo, parece que no se quedará tranquila y podría seguir revelando más detalles sobre su embarazo después de anunciarlo por medio de sus redes sociales.