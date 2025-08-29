RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Mayra Goñi afirmaría que Leslie Shaw no tendría su mismo rango de talento: "Hay niveles"

Por medio de una transmisión, Mayra Goñi decidió responder claramente sobre el problema que tiene con Leslie Shaw, donde afirma que la 'gringa' no tendría su mismo talento.

Mayra Goñi afirmaría que Leslie Shaw no tendría su mismo nivel de talento
29/08/2025

Hace unas semanas, Leslie Shaw se dirigió a Mayra Goñi de una manera inadecuada sobre en qué trabajaba mientras residía en Estados Unidos. Es así como pidió que se disculpara públicamente y además, le mandó un tremendo mensaje. 

Mayra Goñi responde a Shaw

A través de una transmisión en vivo por medio de sus redes sociales, Mayra Goñi fue consultada por sus seguidores sobre el problema legal que tendría con Leslie Shaw. Esto, luego de que la 'gringa' expresara insinuara un trabajo inadecuado sobre la actriz cuando vivía en una zona exclusiva de Estados Unidos.

Al inicio, la joven actriz expresó que no desea hablar sobre aquellos temas porque su abogado se encarga de ello. Aunque, después menciona que no le da cabida a artistas que aparentemente no estarían a su mismo nivel de talento. 

"Hay temas de las que no quiero hablar chicos, eso se encarga mi abogado, no tengo por qué dar color a nadie, hay niveles. Cuando me lleguen así a un poquito del talento que yo tengo, ahí podré responderle, pero mientras tanto no", expresó la actriz Mayra Goñi.

¿Qué dijo Leslie Shaw?

La actriz envió una carta notarial a Leslie Shaw para que se rectificara de sus palabras dichas en el programa de Magaly donde insinuara un trabajo indebido en Estados Unidos. Es así como muy a su estilo, la cantante expresó una disculpa en vivo en el programa de 'Magaly TV La Firme'. 

"Quiero aclarar que en ningún momento fue mi intención ofender ni dañar a Mayra Goñi. Lo que dije sobre la Forn*card no buscaba relacionarla con nada indebido ni con lo que ella menciona en su carta notarial. Si mis palabras causaron incomodidad, le ofrezco mis disculpas públicas como Leslie Shaw y también la 'Barbi de la cumbia', y retiro cualquier comentario que pueda haber sonado ofensivo", expresó. 

Aunque dio unas disculpas tal como se indicó en la carta notarial, algunos usuarios expresaron que lo hizo de una manera burlona. Esto no habría sido bien tomado entre los seguidores de la actriz peruana Goñi e incluso, la joven fue consultada sobre ello. 

De esta forma, Mayra Goñi prefiere mantenerse alejada sobre estos escándalos y afirma que solo su abogado se encargará de estos asuntos, para no hablar sobre estos problemas que tiene con Leslie Shaw. Aunque comenta que la 'gringa' no estaría a su mismo nivel de talento y cuando llegue, podrá responderle. 

