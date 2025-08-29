Nicola Porcella elogia a Fernando Muñiz de América TV tras polémica con Gisela: "Es una gran persona y profesional"

Hace unos días, Gisela Valcárcel tuvo un gran conflicto con el CEO de América Televisión, Fernando Nuñez. Ante esto, el actor Nicola Porcella no dudó en opinar sobre el profesionalismo del mexicano Nuñez y criticar a la popular 'señito'.

Porcella halaga a Fernando Nuñez

En el programa 'Amor y Fuego', el actor Nicola Porcella estuvo en Perú por algunos días y respondió sobre el conflicto que ocurrió en 'América Televisión' con Gisela Valcárcel. Además, porque fue mencionado por la 'señito' y reveló por qué acudió a las instalaciones del canal 4.

"Fui por un tema totalmente fuera, porque la persona con la que yo tuve la reunión ha trabajado muchos años en Televisa y era un tema de eso", expresó.

Esta persona con quien tuvo una reunión fue con Fernando Nuñez, quien tuvo una exitosa carrera en Televisa por 25 años hasta antes de llegar al Perú. El actor peruano expresó halagos sobre el gran profesional y gran persona que es, que habría llegado para mejor la TV en el Perú.

"Él es amigo de los directivos de allá (México), él es muy amigo de directivos que son amigos míos y por eso fue la reunión. Es tremendo tipo, tremendo profesional, creo que la verdad le va a hacer muy bien a la televisión en Perú", comentó.

Critica a Gisela Valcárcel

Después, Nicola Porcella menciona que Gisela Valcárcel debería respetar los rangos de jerarquías, ya que por alguna razón América Televisión contrató a Fernando Nuñez.

"Estás hablando con una persona que tiene 25 años trabajando en la televisora número uno de Latinoamérica, ¿Tú crees que hay comparación? Hay que también ser humilde y saber quién está encima de uno", expresó.

Luego, el actor peruano comenta que siempre las personas deben respetar la trayectoria de cada uno, saber referirse hacia ellos. Sentenciando que Nuñez tiene una impecable trayectoria.

"Uno tiene que saber a quién se refiere y yo creo que él es una persona que ha venido a... por algo lo han contratado, por algo tiene la trayectoria que tiene en México. No es por hablar bien de alguien, pero yo creo que uno siempre tiene que respetar eso y no ser despectivo con las personas", añadió.

De esta forma, Nicola Porcella deja en claro que respeta al CEO de América Televisión. Señalando así que Gisela Valcárcel debería respetar la trayectoria de Fernando Nuñez, debido a que ha trabajado por muchísimos años en una de las televisoras más importantes de Latinoamérica, Televisa.