¡De streams a pasarelas! Zully sorprende con clases de modelaje: "Me encantaría llegar al Miss Perú"

La carismática Zully, conocida en el mundo de los streams, sorprendió a todos al revelar que ahora quiere brillar en un terreno totalmente distinto: el modelaje. La influencer decidió tomar clases de pasarela nada menos que con la ex Miss Perú Marina Mora y confesó que le encantaría llegar al Miss Perú.

Zully recibe clases de modelaje de Marina Mora

La popular Zully, conocida por sus transmisiones en vivo, decidió dar un giro inesperado en su carrera. Ahora, la joven busca abrirse camino en el modelaje. Las cámaras de "América Hoy" captaron a la influencer en plena sesión de modelaje bajo la enseñanza de la exreina de belleza Marina Mora. Eso sí, su debut no fue perfecto, pues llegó tarde a la clase.

"En clase de etiqueta social, Zully está jalada en puntualidad. Pero bueno, seguimos avanzando con la clase. La idea es que aprenda a manejar los zapatos, a caminar con postura. Ella quiere ser top model. Ella va a aprender y para eso estamos aquí. Veo que es una chica bastante carismática y tiene buen desenvolvimiento. Eso ya es un plus", señaló Marina Mora.

Los nervios de Zully. Con la sinceridad que la caracteriza, la streamer contó que la experiencia fue toda una novedad para ella. Sin embargo, resaltó su entusiasmo por aprender.

"Estoy un poco nerviosa la verdad porque es la primera vez, pero vamos a ver qué tal nos va. Poquito a poquito voy a irme soltando y voy a estar con más seguridad", confesó en cámaras.

La reportera de "América Hoy" le preguntó cómo se animó a ingresar al mundo del modelaje. Zully respondió sin dudar que lo hizo por modelos que veía en televisión.

"Ahí he visto a las chicas en la tele y así. Entonces me animé a darme esta oportunidad y a ver qué tal", dijo. Eso sí, reconoció que no todo es tan fácil como parece: "Pucha, creo que pararme recta porque yo soy bien jorobada y un poco tímida", reveló entre risas.

Sueña con llegar al Miss Perú

Pero la streamer no solo quiere probar la pasarela, sino que tiene una meta bien clara. La reportera de "América Hoy" le consultó si de repente próximamente la veríamos concursando en el Miss Perú.

"(Próximamente tengamos no sé una pasarela de repente concursando en el Miss Perú) La verdad me encantaría. Así que voy a dar lo mejor de mí para que puedan verme y así pueda concursar en otros lados también. (¿Es algo a lo que apuntas?) Sí, claro. Es algo a lo que apunto y eso es una de las metas que tengo también", confesó entusiasmada.

El comentario sorprendió a muchos, pues deja ver que Zully quiere tomarse en serio esta nueva faceta. Lo que sí queda claro es que quiere participar en algún concurso relacionado al modelaje.

En conclusión, de los streams a las pasarelas, Zully está demostrando que no tiene miedo de probar nuevos caminos. Aunque aún le falte disciplina en la puntualidad y pulir su postura, su carisma y seguridad podrían abrirle muchas puertas. Y quién sabe, tal vez en unos años la veamos cumpliendo su sueño de representar al país en el Miss Perú.