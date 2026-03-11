¡Después de 30 años juntos! Katia Condos anuncia el fin de su matrimonio con Federico Salazar

Dentro de los medios peruanos, la actriz Katia Condos y el periodista Federico Salazar eran una de las parejas más estables y consolidadas en la televisión peruana. Ahora, la pareja sorprendió al revelar que decidieron separarse después de 30 años de relación amorosa.

Katia Condos y Federico Salazar se separan

A través de sus redes sociales, Katia Condos sorprendió a sus seguidores al emitir un comunicado anunciando el fin de su matrimonio con Federico Salazar, conductor del programa periodístico de 'América Televisión'.

En su mensaje, señala que la decisión de separarse lo han tomado juntos y que fue muy difícil hacerlo. Así mismo, señala continuarán como familia porque tienen tres hijos juntos y todo lo que han construido estos años seguirá de igual forma.

"Queremos compartir con ustedes que, después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre, especialmente en el camino que continuaremos recorriendo como familia", expresó.

Además, Katia Condos ha expresado que desea la privacidad para toda su familia en este proceso para estar tranquilos en un momento muy sensible que efectivamente está afectando a sus hijos.

"Este es un momento sensible para nosotros y para nuestros hijos, por lo que agradecemos de corazón su comprensión y les pedimos que nos brinden el tiempo y el espacio necesarios para transitar este proceso con tranquilidad. Katia y Fede", dijo finalmente en su comunicado.

Hasta el momento, el comunicado solo se ha informado a través de las redes sociales de la actriz. El comunicador no se ha pronunciado por ningún medio y Katia ha decidido limitar los comentarios en su cuenta de Instagram.

Sobre su historia de amor

Katia Condos y Federico Salazar se casaron el 12 de octubre de 2008. La boda se realizó en una ceremonia civil íntima en una casa de campo en Lurín, al sur de Lima, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Al momento de su matrimonio, la pareja ya tenía varios años de convivencia y dos de sus tres hijos (Vasco y Tilsa) ya habían nacido; su tercera hija, Siena, nació un par de años después.

De esta manera, la pareja habría estado juntos por más de 30 años formando una gran familia mostrándose muy felices en los medios de TV. Ahora, Katia Condos y Federico Salazar han anunciado el fin de su matrimonio en un comunicado.