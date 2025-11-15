Natalia Salas y Sergio Coloma celebran su boda religiosa en una emotiva ceremonia junto a su hijo

Natalia Salas y Sergio Coloma consolidaron su amor con una emotiva ceremonia religiosa, rodeados de sus seres más cercanos y junto a su pequeño hijo. La pareja, que previamente había contraído matrimonio civil, decidió dar el siguiente paso y sellar su compromiso ante Dios este sábado 15 de noviembre, cumpliendo así uno de sus mayores sueños.

Una boda soñada: emoción, elegancia y familia

El esperado momento llegó cuando Natalia Salas ingresó al altar del brazo de su hijo. La actriz deslumbró con un vestido de corte princesa, escote en V y un delicado tocado que se complementaba con un velo largo que realzaba su look nupcial. Desde su llegada, la emoción se hizo evidente, pues no pudo contener las lágrimas mientras caminaba hacia Sergio Coloma.

El novio, por su parte, lució impecable con un clásico smoking negro que reflejaba la sobriedad y elegancia del evento. La pareja contó con la presencia de aproximadamente 260 invitados, cifra que la propia actriz reveló durante su reciente aparición en Magaly TV La Firme.

Entre los asistentes destacó Anahí de Cárdenas, amiga y colega de Natalia, quien dedicó unas palabras especiales durante la ceremonia. Cathy Sáenz también fue una de las celebridades que acompañó a la pareja y compartió imágenes de la boda en redes sociales, donde se podía apreciar un ambiente lleno de emoción, música y complicidad entre los recién casados.

Un pedido especial y divertido para los invitados

Fiel a su estilo, Natalia también sorprendió días antes de la ceremonia religiosa con un pedido que generó risas entre los seguidores del programa de Magaly Medina. Mientras hablaba sobre los costos de la boda, la actriz lanzó una broma que rápidamente se volvió viral.

"Amigos, que tengo un millón, si cada uno me diera un sol la boda no saldría tan cara. (...) En lugar de poner el código QR para que cuelguen sus fotos, le ponemos nuestro código de Yape. Van a entrar y se van a sentir obligados. No me manden adornitos, cubiertos, yapéenme", dijo entre risas.

La actriz también recordó los momentos emotivos de su boda civil, realizada el 5 de noviembre, en un encuentro íntimo con familiares y amigos cercanos.

"Creíamos que la boda civil iba a ser tranquila, pero llamé a mi amiga que me va a maquillar y le dije: 'Cemento me tienes que poner'. Me he derretido, todo ha sido emocionante. Ha sido bien bonito, con la gente que ha tenido que estar, con amigos", comentó.

Sobre la luna de miel, la pareja adelantó que aún no tiene un destino definido, pero anticipó que viajarán con la familia de Salas a Europa para pasar Año Nuevo y luego realizar un viaje más íntimo.

"Vamos a pasar Año Nuevo con mi familia en Europa y de ahí nos daremos un saltito", dijeron.

En conclusión, la boda religiosa de Natalia Salas y Sergio Coloma se convirtió en un evento lleno de emoción, humor y amor familiar. La actriz vivió una jornada que la marcó profundamente y que celebró rodeada de las personas más importantes de su vida.