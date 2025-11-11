Natalia Salas sorprende con curioso pedido a los invitados de su boda: "No me manden adornos, yapéenme"

Natalia Salas y Sergio Coloma se preparan con ilusión para su boda religiosa, un evento que marcará un antes y un después en su historia de amor. Tras celebrar su matrimonio civil hace apenas una semana, la pareja reveló en una entrevista con Magaly Medina detalles de los preparativos y dejó ver su complicidad y buen humor frente al esperado gran día.

Un pedido especial y divertido para los invitados

Durante su participación en Magaly TV La Firme, Natalia Salas no perdió su característico sentido del humor y sorprendió con un peculiar pedido a los asistentes de su boda. La actriz bromeó sobre los costos del evento y sugirió una alternativa poco convencional para recibir regalos.

"Amigos, que tengo un millón, si cada uno me diera un sol la boda no saldría tan cara. (...) En lugar de poner el código QR para que cuelguen sus fotos, le ponemos nuestro código de Yape. Van a entrar y se van a sentir obligados. No me manden adornitos, cubiertos, yapéenme", dijo entre risas.

La actriz también recordó los momentos emotivos de su boda civil, realizada el 5 de noviembre, en un encuentro íntimo con familiares y amigos cercanos.

"Creíamos que la boda civil iba a ser tranquila, pero llamé a mi amiga que me va a maquillar y le dije: 'Cemento me tienes que poner'. Me he derretido, todo ha sido emocionante. Ha sido bien bonito, con la gente que ha tenido que estar, con amigos", comentó.

Sobre la luna de miel, la pareja adelantó que aún no tiene un destino definido, pero anticipó que viajarán con la familia de Salas a Europa para pasar Año Nuevo y luego realizar un viaje más íntimo.

"Vamos a pasar Año Nuevo con mi familia en Europa y de ahí nos daremos un saltito", dijeron.

Natalia Salas mantiene actitud positiva frente al tratamiento

En la entrevista, la actriz también habló sobre su tratamiento contra el cáncer, mostrando optimismo ante la situación. Salas explicó que su terapia incluye pastillas diarias e inyecciones mensuales, y afirmó que no le causará caída del cabello, lo que le permite seguir con sus planes y disfrutar de su boda sin preocupaciones.

"Hay que ver el lado positivo de las cosas", comentó, destacando que la lesión fue detectada a tiempo gracias a sus controles anuales. Su proceso de sanación contempla radiocirugía específica en un área localizada, y su médico le ha dado permiso para tomar algún trago durante la ceremonia, aunque también contará con opciones sin alcohol.

La actriz maneja los efectos del tratamiento con dieta y sigue estrictamente las indicaciones de su oncólogo, a quien visita cada dos semanas, demostrando que la actitud positiva y la planificación son claves en este momento tan importante de su vida.

Natalia Salas y Sergio Coloma viven la recta final de sus preparativos con entusiasmo y humor, combinando la emoción de la boda con la fortaleza que ha mostrado la actriz frente a su tratamiento, dejando claro que la celebración será un momento de alegría y esperanza para todos.