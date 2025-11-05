RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Oficialmente esposos! Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron en una boda civil

Por medio de sus redes, la actriz Natalia Salas celebró oficialmente que está casada de Sergio Coloma y compartió fotografías de su boda civil.

Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron en una boda civil (Composición Karibeña)
05/11/2025

Hace unos días, Natalia Salas reveló que el cáncer que superó hace tres años volvió a una de sus vértebras, pero negó que vaya a posponer su matrimonio que venía planeando desde hace mucho tiempo. Es así como hoy la querida actriz se casó en una boda civil con Sergio Coloma

Natalia Salas se casó en boda civil

A través de sus redes sociales, Natalia Salas sorprendió a sus seguidores al revelar las primeras fotografías de su boda civil con Sergio Coloma, el padre de su hijo. Hoy 5 de noviembre, la actriz y su pareja se dieron el 'sí, acepto' frente a sus familiares más cercanos y acompañados por su pequeño. 

En las imágenes publicadas en sus redes sociales, se puede ver cómo la artista la gran emoción que vivió en este momento especial en su familia. La pareja siempre ha tenido una chispa muy divertida y celebraron con mucha alegría su unión civil.

"NOS CASAMOS. Oficialmente Señora Coloma jijiji", expresó la joven actriz por medio de sus redes sociales. 

La publicación de la actriz peruana ya cuenta con miles de reacciones en las redes sociales y amigos de la pareja les ha extendido sus felicitaciones por medio de los comentarios. Recordemos que Natalia Salas se ha ganado el cariño del público por su talento, carisma y sobre todo, su fortaleza. 

El cáncer de la actriz regresó 

La querida actriz Natalia Salas volvió a emocionar a todos sus seguidores al revelar que el cáncer que superó hace tres años ha regresado, esta vez en una de sus vértebras. La noticia la dio el mismo Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con un mensaje lleno de esperanza, fe y valentía.

En su cuenta oficial de Instagram, la recordada 'Andrea' de "Al fondo hay sitio" contó con total sinceridad que el último mes fue muy duro para ella y su familia. La actriz acompañó el mensaje con un video.

Natalia explicó que los exámenes médicos permitieron detectar a tiempo la enfermedad, por lo que ya inició su tratamiento. La actriz señaló que esta vez ha tenido que hacer una pausa en su carrera para concentrarse en su salud.

De esta manera, Natalia Salas señaló que el cáncer no la detendría para casarse con Sergio Coloma y así fue, hoy se casó en una bella boda civil con el padre de su hijo. Los recién casados se lucieron muy emocionados y llenos de alegría por esta bella unión. 

