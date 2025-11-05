Susy Díaz será la próxima invitada en 'El Valor de la Verdad': "Me propusieron la presidencia"

Hace unos días, Susy Díaz anunciaba que estaba siendo considerada para lanzarse como diputada en las próximas elecciones generales, pero dio marcha atrás para dar paso a su hija Florcita. Ahora, la figura de la farándula estará confesando todo en 'El Valor de la Verdad'.

Susy Díaz en el sillón rojo de 'EVDLV'

El programa 'El Valor de la Verdad' terminó revelando que la siguiente invitada a sentarse en el sillón rojo es Susy Díaz. La madre de Florcita Polo vuelve nuevamente para responder todo sin filtros acompañado por sus amigos Toñizonte y Deysi Araujo.

"Este domingo, la eterna veterana al Valor de la Verdad regresa al sillón rojo más polémica y más política que nunca. Su vida es una cabalgata interminable que incluye a los hombres más poderosos del país, hasta ídolo del fútbol y súper estrellas internacionales", se escucha decir al locutor del programa.

La artista recuerda aquella vez que Matilda Pinchi Pinchi la señaló de haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos y sobre sus vínculos con más personajes de la política en el Perú.

"La Pinchi Pinchi había dicho que Vladimiro me había dado dinero (te tenía bronca porque pensaba que había pasado algo) que me iba a comer su comida", acotó.

¡Le propusieron ser presidenta!

Entre unas de sus confesiones, Susy Díaz cuenta que le han propuesto lanzarse como candidata a la presidencia, pero señala que no le interesó debido a que los últimos presidentes del Perú han estado encarcelados y llenos de juicios.

"Para la presidencia me propusieron, no quiero tener problemas. Todos los presidentes están presos, perseguidos, por eso quien gana siempre tiene que tener la 'L'", dijo la popular artista señalando luego que Keiko Fujimori le faltaría eso para ganar.

Así mismo, la popular artista peruana también ha revelado que tuvo encuentros con futbolistas como Waldir Sáenz e incluso, contó que tuvo un acercamiento con el popular artista panameño 'El General'.

"Venía él con un grupo de futbolistas, se sacó el short y todo", dijo Susy sobre Sáenz, y sobre el artista Edgardo Armando : "¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero estaba hospedado en el Sheraton, 'El General'... "muévelo, muévelo, ay que rico", pero fue algo de choque y fuga nada más".

De esta manera, Susy Díaz llega nuevamente al programa 'El Valor de la Verdad' para alborotar todo en la política, en el fútbol y en la música. Sin duda, será una invitada icónica como siempre.