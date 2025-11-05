Andrea Cifuentes explota tras imágenes con Álvaro Paz de la Barra y niega relación: "Me han tildado de amante"

La modelo Andrea Cifuentes rompió su silencio tras la polémica generada por imágenes difundidas en "Amor y Fuego", donde el exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, aparecía cercano a una mujer en una discoteca de Lima. Cifuentes aseguró que no existe vínculo sentimental con el político y que todo se trata de una amistad.

Andrea Cifuentes responde a los rumores

Durante la última emisión del programa de espectáculos conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, se presentaron audios en los que Cifuentes negó categóricamente cualquier relación amorosa con Paz de la Barra. Aunque las cámaras captaron gestos de cercanía y complicidad entre ambos, la modelo aclaró que dichos momentos se dieron en un contexto de conversación dentro de un grupo de amigos.

"Solo quiero dejar en claro que entre Álvaro y yo solo existe una amistad, me he pronunciado por medio de mis redes, pero igual me han estado atacando, tildándome de amante o que me meto con hombres casados", manifestó Cifuentes, destacando que no busca involucrarse en polémicas ni afectar a terceros.

Asimismo, Andrea detalló que su presencia en la discoteca fue de manera independiente y que no existieron actos de coqueteo ni gestos comprometedores.

"Fui con amigos y dentro de ese grupo estaba Álvaro, pero no soy su saliente ni hemos salido juntos, es más, yo me fui sola. Si me molesta porque yo no me meto con nadie y no le hago daño a nadie", agregó.

Por otro lado, Cifuentes enfatizó que las imágenes captadas por las cámaras no representan la realidad de su relación con el exalcalde.

"Me parece injusto que me estén atacando sin saber la verdad. Él estaba a mi costado, no me estaba coqueteando, tampoco me está tocando y él estaba un poco tomado, apoyado en el sofá. Puede sonar fuerte y yo puedo tener cara de perr*, pero perr* no soy", concluyó.

Sofía Franco se pronuncia

Frente a las nuevas imágenes difundidas, Sofía Franco decidió pronunciarse y aclarar que no existe ningún tipo de vínculo sentimental con el padre de su hijo. La exconductora afirmó que su relación con Álvaro Paz de la Barra terminó hace varios años y que actualmente solo los une la crianza de su hijo en común.

"Él y yo tenemos una relación exclusivamente de padres hace cinco años. Me imagino que la gente confunde las cosas, pero se aclaran solas", sostuvo Franco, dejando claro que no se siente afectada por el ampay. "A mí ya no me afecta nada. Mi prioridad siempre es mi hijo, que ya tiene 13 años. Padres presentes es lo que más importa ahora", puntualizó.

Con estas declaraciones, tanto Andrea Cifuentes como Sofía Franco buscan desmentir especulaciones y enfatizar que la relación con Álvaro Paz de la Barra es estrictamente de amistad o responsabilidad parental, descartando cualquier vínculo amoroso.