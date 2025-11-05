RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Álvaro Paz de la Barra reaparece junto a Andrea Cifuentes y Sofía Franco se pronuncia: "Solo somos padres"

Álvaro Paz de la Barra fue visto en actitud cercana con Andrea Cifuentes, mientras Sofía Franco aclaró que solo mantiene con él una relación de padres por el bienestar de su hijo.

Exalcalde de La Molina vuelve a ser protagonista de un ampay en una discoteca de Barranco con la modelo.
Exalcalde de La Molina vuelve a ser protagonista de un ampay en una discoteca de Barranco con la modelo. (Composición: La Karibeña)
05/11/2025

El exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, vuelve a ser protagonista de un ampay tras ser grabado en una discoteca de Barranco en aparente actitud cariñosa con la modelo Andrea Cifuentes. Las imágenes, difundidas por el programa 'Amor y Fuego', muestran al político disfrutando de la noche junto a su hermana, mientras su aún esposa, Sofía Franco, no se encontraba en el lugar.

Andrea Cifuentes aclara su vínculo con Álvaro Paz de la Barra

Durante la noche, Paz de la Barra y Cifuentes fueron vistos conversando en tono amigable, riendo y compartiendo tragos. En un instante del video, el exburgomaestre aparece tocando la parte baja de la espalda de la modelo justo cuando ella se acomodaba el cabello, gesto que levantó sospechas entre los espectadores y reavivó las especulaciones sobre una posible cercanía entre ambos.

No es la primera vez que ambos son relacionados. En 2022, fueron vistos en una situación similar durante una fiesta privada, lo que llevó a Andrea Cifuentes a pronunciarse públicamente para desmentir cualquier tipo de vínculo sentimental con el político. Ante las recientes imágenes, la exchica reality volvió a aclarar su postura y pidió respeto ante los rumores.

"Veo necesario aclarar ante las especulaciones que entre Álvaro Paz de la Barra y yo solo existe una amistad, así como mantengo amistad con otras personas del medio donde he trabajado y del cual me alejé justamente porque siempre he priorizado mi paz y lo seguiré haciendo", expresó la modelo en un comunicado compartido en redes sociales.

Asimismo, Cifuentes enfatizó que se encuentra soltera y que no desea que se le involucren en relaciones inexistentes: 

¿Distanciados? Álvaro Paz de la Barra se divierte en discoteca mientras Sofía Franco está en Panamá
"Cabe recalcar que estoy soltera hace casi un año, no le hago daño a nadie, no hago lo que no me gustaría que me hicieran y esa siempre ha sido y será mi filosofía. Pido respeto y sobre todo no estén inventándome relaciones y menos queriendo crear discordia innecesaria con terceras personas".

Sofía Franco se pronuncia

Frente a las nuevas imágenes difundidas, Sofía Franco decidió pronunciarse y aclarar que no existe ningún tipo de vínculo sentimental con el padre de su hijo. La exconductora afirmó que su relación con Álvaro Paz de la Barra terminó hace varios años y que actualmente solo los une la crianza de su hijo en común.

Sofía Franco se lanza como pre candidata a la alcaldía de Lima y Rodrigo González la crítica: "¡No te pases!"
"Él y yo tenemos una relación exclusivamente de padres hace cinco años. Me imagino que la gente confunde las cosas, pero se aclaran solas", sostuvo Franco, dejando claro que no se siente afectada por el ampay. "A mí ya no me afecta nada. Mi prioridad siempre es mi hijo, que ya tiene 13 años. Padres presentes es lo que más importa ahora", puntualizó.

El nuevo ampay entre Álvaro Paz de la Barra y Andrea Cifuentes ha reavivado las especulaciones sobre la vida amorosa del exburgomaestre. Sin embargo, tanto la modelo como Sofía Franco han preferido marcar distancia del tema.

