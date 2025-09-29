Maju Mantilla rechaza las acciones de Gustavo Salcedo tras acusaciones de agresión: "No es justificable"

Maju Mantilla finalmente rompió su silencio luego de las graves acusaciones contra su exproductor, Christian Rodríguez, y contra su aún esposo, Gustavo Salcedo. La exreina de belleza rechazó tajantemente el accionar de Gustavo y confesó que no se siente bien debido a todo el escándalo en el que se ha visto involucrada últimamente, ya que también fue acusado de infidelidad hace unas semanas.

Maju Mantilla no respalda a Gustavo Salcedo

La exconductora de Arriba, mi gente conversó con una reportera de América Hoy y, en la conversación mostrada en el programa, indicó que no se siente bien. La reportera le comentó lo que había sucedido entre Gustavo y Christian el último viernes, y Maju fue contundente en su respuesta.

"Yo rechazo y condeno todo acto de violencia, ninguna agresión es justificable ", respondió de manera escueta, luego de enterarse de que el programa tenía imágenes exclusivas del momento preciso en que Gustavo agrede a Christian a las afueras de un estudio jurídico en San Borja.

Maju Mantilla se pronuncia

Sin embargo, Maju también hizo énfasis en que su esposo nunca ha mostrado signos de violencia durante los años de matrimonio. Además, aseguró que está tratando de llevar todo hacia una conciliación por el bienestar de sus hijos.

"Hoy estoy tratando de llegar a un acuerdo conciliatorio respecto al bienestar de mis hijos. Gustavo nunca ha sido violento conmigo y me reafirmo en que rechazo por completo todo acto de violencia", sentenció.

Maju Mantilla se pronuncia

Imágenes de la agresión de Gustavo a Christian

El programa "América Hoy" difundió un impactante video, de las cámaras de seguridad de un restaurante del frente, que revela cómo Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, lo atacó sin piedad en plena vía pública, a la vista de su familia.

En las imágenes se observa a la camioneta gris de Salcedo chocar la parte trasera del auto de Rodríguez. Luego, el empresario baja del vehículo, derriba al productor y lo patea en el suelo, mientras la esposa de Christian intenta desesperadamente detener la agresión.

"Queremos demostrar que he sido agredido físicamente. (¿Quién te ha agredido?) He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo", declaró Christian ante la policía, dejando claro que identificó de inmediato a su atacante.

Es así que, el testimonio de Maju Mantilla marca distancia de Gustavo Salcedo y deja claro su rechazo a la violencia. La exconductora enfatizó que, pese a la polémica, busca un acuerdo conciliatorio por el bienestar de sus hijos y preservar la tranquilidad familiar.