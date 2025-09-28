Mariella Zanetti advierte sobre Gustavo Salcedo y teme por seguridad de Maju: "No controla sus emociones"

El enfrentamiento entre Gustavo Salcedo, ex pareja de Maju Mantilla, y Christian Rodríguez, exproductor de la exreina de belleza, provoca indignación. Salcedo agredió a Rodríguez y chocó su auto mientras el productor estaba con su familia. El incidente encendió las alarmas en el ámbito judicial y en el espectáculo. Mariella Zanetti mostró preocupación por la seguridad de Mantilla y su entorno.

Mariella Zanetti teme por Maju Mantilla

En una entrevista para Trome, Mariella Zanetti lamentó los actos de Gustavo Salcedo y advirtió que este comportamiento no sería un hecho aislado. Según la actriz, la intensidad de la agresión refleja una conducta que pudo haberse gestado desde hace tiempo.

"No soy psicóloga, pero he estudiado algo. No sabemos cómo ha sido antes, pero particularmente esa violencia que muestra no es de ahora, es de siempre; lo que ha pasado lo ha sacado fuera de sí", declaró en un programa de espectáculos.

Además, la artista recalcó que muchos feminicidios ocurren a manos de personas cercanas, precisamente por la incapacidad de controlar impulsos y que por eso temía que pueda pasarle a Maju.

"Puede agarrar un arma y te dispara, es lo que pasa con la mayoría de los feminicidios, pues dicen: 'La quemé porque me engañó, la maté porque me engañó'. Son arrebatos que no controlan y esas personas son muy peligrosas. Con esto no sabemos qué ha estado pasando Maju. Todo tiene un límite, ella se cansó y se fue. Aquí hay cosas que sanar de ambos, pero él es peligroso", remarcó.

Por otro lado, Zanetti también cuestionó que Salcedo intentara dañar la imagen de su expareja revelando supuestas infidelidades y adoptando una postura de víctima.

"Él es un narcisista, frente a otras personas siempre son las víctimas, los pobrecitos, los que caen bien, pero en el hogar son los que te lastiman, humillan y te echan la culpa de todo. Ha reaccionado como un criminal, asesino, egocentrista, patán", sentenció.

La defensa de Christian Rodríguez se pronuncia

Gabriella Navarro, abogada de Christian Rodríguez, se presentó en "Magaly TV: La Firme" para exponer la gravedad del caso. Según detalló, ya se han interpuesto las denuncias correspondientes contra Gustavo Salcedo, y destacó que no se trata de un incidente aislado.

"Informar que efectivamente todo lo que ha salido en los medios es cierto; ya se hicieron las denuncias correspondientes contra esta persona, porque no es un primer hecho, sino que esto ha sido recurrente. Han habido otras agresiones y amenazas contra el señor Christian, su familia, esposa y menor hijo. Esto es algo que no es normal y debe ser investigado", sostuvo Navarro.

La abogada detalló que las agresiones físicas y mensajes amenazantes se han repetido, afectando incluso a la salud de Rodríguez, quien padece una enfermedad crónica y se encuentra en evaluación clínica. Navarro indicó que la Fiscalía ya investiga los hechos bajo un proceso reservado.

"Han ocurrido agresiones físicas y mensajes amenazantes contra la vida específicamente del señor Christian, su esposa y menor hijo. Él está con conmoción y siendo evaluado clínicamente. En las próximas horas esperamos un diagnóstico más certero y, sobre todo, su recuperación. Todo está bajo investigación en el nivel reservado por la Fiscalía", agregó la letrada.

El caso entre Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez sigue escalando y ya se encuentra en manos de la Fiscalía. Mientras la defensa de Rodríguez denuncia un patrón de violencia, figuras del espectáculo como Mariella Zanetti expresan su temor por la seguridad de Maju Mantilla, dejando en evidencia la gravedad de una situación que aún no encuentra solución.