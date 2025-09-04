Abogado de Andrés Hurtado 'Chibolín' tras levantamiento de secreto bancario: "Vamos ayudar a Fiscalía"

Andrés Avelino Hurtado Grados, conocido como 'Chibolín', atraviesa un momento clave en su proceso judicial. El Poder Judicial autorizó levantar su secreto bancario, tributario y bursátil como parte de la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, y su abogado, Elio Riera, dio la posición del conductor frente a esta decisión.

Abogado de Chibolín rompe su silencio

El abogado de Hurtado, Elio Riera, se pronunció sobre la decisión judicial durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego'. Riera señaló que el conductor y su equipo legal están de acuerdo con levantar los secretos bancarios y se pondrán a disposición de la Fiscalía para facilitar la investigación.

"No, porque en principio tenemos que ayudar a que Fiscalía investigue y de acuerdo a una reunión hemos quedado con mi patrocinado que no vamos a cuestionar ello y que Fiscalía haga lo correcto para que se pueda esclarecer", declaró el letrado.

Riera también se refirió a la citación de diversas personalidades, entre ellas el futbolista Tiago Cantoro, quien explicará su proceso de nacionalización; Ana Altamirano García, directora de la revista VIP Diplomática; y el humorista Jorge Benavides, quienes detallarán sus vínculos con Hurtado. El abogado subrayó que estas comparecencias no serán usadas en contra de su defendido, sino que permitirán demostrar su inocencia.

"De ninguna manera estoy convencido que ellos sirven para determinar que mi patrocinado ha cometido algún delito. No nos hemos opuesto a esta notificación; que la Fiscalía continúe convocando a las personas que tenga que convocar y nosotros vamos a coadyuvar para que avance", afirmó.

Andrés Hurtado envió carta al Tribunal Constitucional

En paralelo, Andrés Hurtado presentó una carta manuscrita al Tribunal Constitucional, en la que autoriza a su abogado a representarlo en la audiencia ante el máximo órgano constitucional. En el documento, el conductor asegura que cuenta con arraigos familiares y personales que le permiten afrontar el proceso judicial en libertad.

"Yo, Andrés Hurtado Grados. Solicito respetuosamente, se sirvan programar urgentemente mi pedido planteado en el RAC (Recurso de agravio constitucional). Suplico revisar las copias del expediente y los arraigos que ostento y demuestran que puedo llevar mi proceso en libertad sin riesgo de fuga", escribió el conductor de televisión

Además, Hurtado recordó que la Sala Suprema Penal Permanente rechazó el pedido de su defensa tras la apelación a la decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Por ello, su equipo legal recurrió al Tribunal Constitucional como última instancia.

"Finalmente, que puedan evaluar que nos encontramos ante una imputación de tráfico de influencias en cadena, que no tiene asidero legal, que me ha llevado a alejarme de mi familia en forma injusta", agregó en su misiva.

Carta de Andrés Hurtado al TC.

En conclusión, el caso de Chibolín sigue generando atención mediática y judicial. Con el levantamiento de sus secretos bancarios y la intervención del Tribunal Constitucional, el conductor busca demostrar su inocencia mientras enfrenta las consecuencias legales.