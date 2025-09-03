Abogado de chofer en el accidente de Furrey asegura que streamer fue culpable del choque: "Se cayó la mentira"

El caso del creador de contenido Antonio Crespo, más conocido como Furrey, dio un giro inesperado luego de que la defensa de Pablo César Castillo, conductor acusado de haberlo atropellado, afirmara que los peritajes lo señalan a él mismo como responsable del accidente. La versión contradice la hipótesis inicial que derivó en la prisión preventiva de Castillo.

La defensa de Pablo César Castillo

El abogado Raúl Sotelo, representante legal de Castillo, aseguró en declaraciones al programa 'Ponte en la Cola' que su patrocinado no cruzó con la luz roja, como se sostuvo al inicio de la investigación. Según explicó, las pericias indican que el que infringió las reglas de tránsito fue el propio Crespo.

"Se ha llevado a cabo la audiencia de apelación de la prisión preventiva en defensa del señor Pablo César Castillo. Se han emitido dos pericias. De acuerdo a todo el trabajo que se ha realizado, quien se cruzó la luz roja fue el señor Crespo. Él es el que se cruzó", declaró Sotelo.

El abogado precisó que su cliente conducía con la luz verde del semáforo y a una velocidad aproximada de 50 kilómetros por hora, lo que descarta que manejara de forma imprudente. Además, adelantó que evaluarán acciones legales para reparar los días que Castillo pasó detenido preventivamente.

"Mi patrocinado estuvo en luz verde y también estuvo a una velocidad aproximada de cincuenta kilómetros, con lo cual se cayó toda la mentira. Cuando mi patrocinado salga en libertad, que es lo que le corresponde, jamás debió estar ni un día preso", manifestó el letrado, resaltando que buscarán justicia más allá de la liberación.

Abogado de chofer del accidente de Furrey hace nuevas revelaciones pic.twitter.com/uIVpqxowxw — VAMN (@VictorAlfr33625) September 3, 2025

La postura de Furrey sobre el caso

Por su parte, Antonio Crespo evitó ahondar en el tema legal y prefirió enfocarse en su proceso de recuperación. En diálogo con el mismo programa, sostuvo:

"Todo eso lo está viendo mi abogado y la fiscalía. Yo no me estoy metiendo en ese tema porque yo estaba concentrado en recuperarme. Manejar es mucha responsabilidad y mucha gente se lo toma muy a la ligera y pasan accidentes así cuando la gente no cumple las leyes".

El youtuber también respondió a quienes lo critican por no haberse fijado antes de cruzar la pista. Sobre la posibilidad de dialogar con Castillo, Crespo dio una respuesta contundente

"Mucha gente me está comentando el tema de que no te fijaste antes de cruzar, que es una mentalidad que en verdad es muy pobre, porque si estás en un paso de cebra no tendrías por qué tener miedo a cruzar", señaló. (¿Has pensando en juntarte con el conductor?) Yo creo que todo lo que se vaya a tener que discutir con él va a ser por el tema legal. Mi abogado es el que se va a encargar de eso y no, no veo por qué tendría que yo hablar con él".

En conclusión, el caso aún se encuentra en investigación y las versiones continúan enfrentadas. Mientras la defensa de Castillo insiste en que los peritajes lo liberan de responsabilidad, Furrey asegura que todo debe resolverse en los tribunales y mantiene su enfoque en recuperarse del accidente.