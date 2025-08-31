'Furrey' celebra su recuperación tras volver a caminar sin dolor luego de su accidente: "Es un gran paso"

El streamer Antonio Crespo Galán, más conocido en el mundo digital como 'Furrey', volvió a comunicarse con sus seguidores después del accidente que sufrió en julio en La Victoria. El creador de contenido, que estuvo internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante varias semanas, narró cómo avanza su proceso de recuperación y contó que puede retomar actividades cotidianas.

Furrey vuelve a caminar sin dolor después del atropello

El domingo 31 de agosto, a través de su cuenta de Instagram, Furrey compartió con sus seguidores un emocionante mensaje en el que dio detalles de su estado actual. Con visible alegría, contó que nuevamente puede caminar y realizar actividades simples que antes daba por sentadas.

"Después de tiempo soy capaz de salir a caminar sin dolor. Pequeño paso para la humanidad, gran paso para mí", escribió el youtuber en una de sus historias. Además, confesó cuánto extrañaba las pequeñas rutinas de su día a día: "Extrañaba hacer cosas tan simples como ir al mercado", añadió con sinceridad.

El creador de contenido recordó que su difícil estado de salud se debió al atropello que sufrió el pasado 9 de julio, cuando se dirigía en su scooter al programa de streaming 'Habla Good', transmitido en el canal de YouTube Todo Good. . Tras ello, permaneció internado en UCI por aproximadamente 20 días y debió someterse a al menos una cirugía para estabilizarse.

Furrey expone al ladrón y muestra movimientos de su cuenta

El accidente no solo lo dejó con graves secuelas físicas, sino que también fue víctima de la delincuencia. Hace unos días Furrey denunció en redes sociales que, mientras se encontraba inconsciente en plena vía pública tras el atropello, alguien le robó su mochila y sus documentos personales.

"Tuve que sacar otro DNI por el que se le ocurrió robarse mi mochila estando inconsciente en la pista", escribió el integrante de Todo Good, junto a la fotografía de su nuevo documento de identidad.

Pero eso no fue todo. El creador de contenido sorprendió a sus seguidores al mostrar pruebas de que el mismo sujeto usó sus tarjetas de crédito para realizar compras personales. En sus historias se aprecian gastos registrados en un supermercado de cadena nacional y en un restaurante de comida oriental.

"Para que vean qué hizo con una de mis tarjetas mi causa", comentó con ironía. "Le invité el chifa y su supermercado de la semana, al parecer", añadió, dejando en claro su molestia por el descaro con el que el delincuente actuó tras robar sus pertenencias.

'Furrey' muestra su estado de cuenta.

En conclusión, el regreso de Furrey a las redes sociales marca un respiro para sus seguidores, quienes se mantuvieron pendientes de su estado de salud tras el accidente. Aunque aún continúa en recuperación, el streamer celebra cada avance y demuestra fortaleza al enfrentar no solo las secuelas médicas, sino también el robo del que fue víctima.