'Furrey' indignado al ver su cuenta tras robo de sus tarjetas en accidente: "Pierdo la esperanza"

El streamer Antonio Crespo Galán, más conocido como Furrey, reapareció en redes sociales para relatar el difícil momento tras el atropello que sufrió en julio en La Victoria. Mientras permanecía varios días grave en la UCI, fue víctima de un indignante robo que lo obligó a rehacer gran parte de sus trámites personales.

Furrey expone al ladrón y muestra movimientos de su cuenta

A través de su cuenta de Instagram, Furrey relató que tuvo que iniciar nuevamente el proceso para obtener sus documentos personales, ya que fueron sustraídos en plena vía pública, mientras él se encontraba inconsciente tras el accidente en la avenida Nicolás Arriola. El streamer mostró su indignación con un mensaje contundente.

"Tuve que sacar otro DNI por el que se le ocurrió robarse mi mochila estando inconsciente en la pista", escribió el integrante de Todo Good, junto a la fotografía de su nuevo documento de identidad.

Pero eso no fue todo. El creador de contenido sorprendió a sus seguidores al mostrar pruebas de que el mismo sujeto usó sus tarjetas de crédito para realizar compras personales. En sus historias se aprecian gastos registrados en un supermercado de cadena nacional y en un restaurante de comida oriental.

"Para que vean qué hizo con una de mis tarjetas mi causa", comentó con ironía. "Le invité el chifa y su supermercado de la semana, al parecer", añadió, dejando en claro su molestia por el descaro con el que el delincuente actuó tras robar sus pertenencias.

'Furrey' muestra su estado de cuenta.

Furrey agradece a sus seguidores

Más allá de la indignación, Furrey también aprovechó el espacio para dedicar unas palabras a sus fanáticos, quienes lo han acompañado en todo su proceso de recuperación. Recordó que estuvo al borde de la muerte y que cada mensaje de apoyo ha sido fundamental para encontrar fuerzas en medio de la adversidad.

"Cada cosa que ha pasado o comentarios que leo me hace perder esperanza en el ser humano, pero por acá solo me llega tanto amor de ustedes que de verdad la recupero, gracias a todos de verdad. Qué ganas tengo de volver, extraño a mis compañeros", escribió en otro el steamer de 'Todo Good'.

Pronunciamiento de Furrey.

En conclusión, la experiencia de Furrey dejó en evidencia no solo la vulnerabilidad de quienes atraviesan emergencias médicas, sino también la solidaridad que puede despertar la comunidad digital en momentos críticos. Mientras la justicia no da con el paradero del responsable del robo, el streamer agradeció a sus seguidores y eligió enfocarse en la esperanza de retomar sus proyectos.