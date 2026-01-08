Ex de Isabella Ladera sorprende al revelar que ya conoce a Hugo García: "Es buena gente"

¡Inesperado! Isander Pérez, expareja de la influencer Isabella Ladera y padre de su hija, reveló que ya conoce a Hugo García, actual pareja de su ex. La declaración se dio durante una conversación con Jossmery Toledo en el programa "El rancho de Destino" y dejó a más de uno con la boca abierta.

Ex de Isabella Ladera confiesa que ya conoce a Hugo García

Una revelación inesperada se dio en un reality internacional y rápidamente llamó la atención en la farándula. Isander Pérez, expareja de Isabella Ladera y padre de su hija, contó que ya conoce a Hugo García, actual pareja de la influencer. Sus palabras sorprendieron porque dejaron ver que entre ellos no hay problemas.

Todo ocurrió durante una conversación relajada en el reality de convivencia "El rancho de Destino", donde Isander comparte espacio con Jossmery Toledo y otros creadores de contenido. Sin imaginarlo, el tema de Hugo García salió a la mesa y destapó una información que hasta ahora no se conocía públicamente.

Mientras hablaban de viajes y amistades, Isander comentó que no ha ido a Perú últimamente, pero que tiene muchos amigos. Fue ahí cuando Jossmery Toledo lanzó la pregunta directa.

"No he ido a Perú, pero tengo muchos amigos", señaló Isander. "¿Y Hugo García?". Lejos de incomodarse, Isander respondió con total tranquilidad: "¿Ah? Hugo es buena gente, lo conocí. Compartí con él".

La respuesta dejó sorprendida a Jossmery, quien quiso saber cómo se dio ese encuentro. Isander explicó que fue en una situación familiar y sin ningún tipo de tensión.

"¿Cómo lo conocí? Una vez que fui a buscar a mi nena", contó, dejando en claro que el acercamiento se dio por el bienestar de su hija.

Jossmery también dio su punto de vista y respaldó la versión de su compañero. El padre de la hija de Isabella mencionó que Hugo es tranquilo.

"Ah, es un chico de bien. Tranquilo, se le ve", comentó. Isander no dudó en reafirmarlo y añadió: "Sí, sí, sí. Es tranquilo. He compartido con él un par de veces".

Con estas palabras, quedó claro que Hugo García ya conoce al ex de Isabella y que la relación entre ambos es cordial. Isander dejó claro que su encuentro con Hugo fue más que un "hola y chau", pues hubo cercanía y todo se dio de manera natural, sin conflictos ni resentimientos.

Jossmery Toledo y su nueva etapa en reality

Por otro lado, Jossmery Toledo también viene dando que hablar en este reality de convivencia. La expolicía es una de las figuras más comentadas del programa y no deja de llamar la atención con su personalidad directa. Desde el inicio dejó claro que está solterísima. Antes de ingresar al encierro, Jossmery explicó por qué aceptó participar a "Arriba mi gente".

"Sí, en realidad estoy contenta porque es la primera vez que he aceptado un reality. Me interesó porque hay varios creadores de contenido de diferentes países", señaló. También aseguró que este formato le permite mostrarse tal cual es, sin filtros.

Durante la convivencia, Jossmery ha demostrado ser frontal y burlona, tal como la conocen en redes. Además, se sabe que el premio final del reality es de 50 mil dólares, dinero que la influencer ya tiene pensado invertir.

"Yo misma me hago eautobullying, me molesto con mi voz, con las cosas que me han pasado y es que realmente no me afecta. La gente lo toma bien. Soy súper burlona, directa, pero no conflictiva", confesó. "Me gustaría invertir en comprarme un departamento. O tal vez vender mi casa y comprarme otra mejor... Tengo muchas ideas, negocios, empresas", señaló.

En conclusión, la confesión de Isander Pérez sorprendió a muchos y dejó en evidencia que el vínculo entre Hugo García y el ex de Isabella Ladera es más tranquilo de lo que se pensaba. En medio de un reality lleno de personalidades fuertes, esta revelación mostró un lado distinto, sin peleas ni escándalos, y confirmó que, al menos en este caso, la convivencia y el respeto van primero.