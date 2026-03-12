Greissy Ortega denuncia a Ítalo Villaseca por violencia psicológica y expone chats: "Recuerda que todo mundo me conoce"

El enfrentamiento entre Greissy Ortega y su expareja Ítalo Villaseca volvió a ocupar titulares luego de que la colombiana denunciara presunta violencia psicológica y mostrara supuestos mensajes amenazantes. El conflicto escaló cuando ambos coincidieron en un programa en la que también participó Randol Pastor, actual pareja de Ortega, generando un intenso intercambio verbal.

Greissy Ortega denuncia a Ítalo Villaseca y expone mensajes

Durante su participación en el programa digital Q'Bochinche, conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre, Greissy Ortega reveló que presentó una denuncia contra Ítalo Villaseca en una comisaría por el presunto delito de violencia psicológica.

Según explicó la colombiana, el conflicto se originó luego de que ella solicitara la custodia completa de sus hijos. En ese contexto, aseguró haber recibido un mensaje que interpretó como una amenaza y decidió mostrarlo públicamente.

"Deberías darme a los bebés completamente y listo, nos ahorramos tener que estar gastando mi valioso tiempo escribiéndote o diciéndote cómo se debe ser padre, no solo de preguntar cómo están porque de eso no se vive", se lee en el chat que expuso durante el programa.

De acuerdo con Ortega, Villaseca respondió con un mensaje que aumentó su preocupación. "Te dije las cosas, quiero ver a los bebes, sé exactamente dónde vives, recuerda que todo el mundo me conoce", habría escrito el padre de sus hijos.

La influencer señaló que el contenido del mensaje la hizo sentir amenazada, motivo por el cual decidió advertirle que recurriría a las autoridades.

"Y qué hago, ¿me asusto? ¿me estás amenazando? como es normal de los Villaseca... Cualquier cosa que nos pase es tu responsabilidad y de tu familia, lo dejaré asentado", respondió.

Durante la entrevista, también afirmó que su expareja no estaría cumpliendo con el apoyo económico para sus hijos. "El no me pasa nada me dice que no tiene para comer y la responsable soy yo", manifestó.

Por su parte, Ítalo Villaseca se conectó en vivo desde Estados Unidos para responder a las acusaciones. El hombre negó haber amenazado a la madre de sus hijos y aseguró que está dispuesto a firmar el divorcio.

"Yo no estoy en contra de su felicidad. Yo me puse de acuerdo para hacer los papeles del divorcio, ella puede ser feliz a su manera, no tengo nada en contra de ella ni la he amenazado, solo yo tengo que saber dónde están mis hijos, soy su padre, aunque ella no lo quiere aceptar", declaró.

Asimismo, indicó que sí estaría aportando económicamente dentro de sus posibilidades, debido a que atraviesa una situación económica complicada en el extranjero.

Randol Pastor protagoniza fuerte enfrentamiento en vivo

La tensión aumentó hacia el final del programa cuando Randol Pastor, pareja de Greissy Ortega, intervino para respaldarla públicamente. El hermano de Allison Pastor cuestionó la actitud de Ítalo Villaseca y aseguró que él sí cumple con sus responsabilidades como padre.

"Yo no hablo con personas que ni siquiera le dan un sol a sus hijos... yo tengo dos hijos y a los dos yo les cumplo...", expresó. Las declaraciones provocaron una fuerte reacción de Villaseca, quien respondió de forma airada. "Oye tú no hables hermano, estás ahí de maleta, hijo", dijo durante el enlace.

El intercambio de insultos escaló rápidamente entre ambos. Randol Pastor respondió con dureza:

"Escúchame oye payaso, cumple con tus hijos oye chistoso... toda tu vida eres un payaso". Villaseca también ironizó sobre las ocupaciones de Pastor y cuestionó su participación en el conflicto. "No sé por qué ponen gente que no tiene nada que ver en esto", replicó.

El enfrentamiento verbal se intensificó hasta que la producción del programa decidió intervenir y apagar los micrófonos para evitar que la discusión continuara.

El nuevo capítulo del conflicto entre Greissy Ortega e Ítalo Villaseca muestra que la relación entre ambos sigue marcada por desacuerdos legales y personales. Mientras la modelo mantiene su denuncia por presunta violencia psicológica, el empresario rechaza las acusaciones y defiende su derecho a ver a sus hijos.