Greissy Ortega sorprende como animadora infantil en fiestas navideñas: "Me gusta mostrar mi lado dulce"

Greissy Ortega acaba de impactar al revelar su nueva faceta: ahora se dedica a animar fiestas infantiles. En plena temporada navideña, la hermana de Milena Zárate se luce haciendo reír a chicos y grandes, dejando atrás las polémicas y mostrando un lado mucho más tierno y familiar.

Greissy Ortega se lanza como animadora infantil en Navidad

La colombiana Greissy Ortega sorprendió a todos al mostrar una nueva faceta que pocos conocían. La hermana de Milena Zárate decidió dejar atrás los escándalos y se lanzó como animadora infantil durante las fiestas navideñas para ganarse el cariño del público con su alegría y su estilo carismático.

Greissy contó muy emocionada que está feliz con esta nueva etapa de su vida, donde puede compartir momentos de diversión con los niños y sus familias. La colombiana aseguró que disfruta cada presentación y que este trabajo le ha devuelto la alegría y la motivación para seguir creciendo profesionalmente.

"A mí me va bien, porque si tengo miles de problemas nadie se entera. A mí me gusta hacer reír. Me ha pasado que he tenido miles de problemas, pero aún así yo solamente quiero que ellos disfruten su momento. Y la verdad, a mí me va bien. Los papás se van contentos, obviamente también hago participar a las mamás, a los papás", contó la artista en una entrevista con "América Hoy".

La exbailarina dijo que este trabajo le ha permitido conectar con un lado más dulce y tranquilo de su personalidad, uno que muchas personas no conocían. También comentó que este cambio le ha servido para dejar atrás los momentos difíciles y reencontrarse con su esencia.

"Yo soy una persona muy carismática, no siempre soy la peleonera que todo el mundo sabe que soy contestona y etc. Me gusta mostrar el otro lado... bueno, no, el lado dulce, el otro lado de Greissy Ortega", confesó.

"Mi trabajo es hacer sonreír"

A través de sus redes sociales, Greissy publicó varios videos donde se le ve animando fiestas navideñas, bailando, cantando y compartiendo con los más pequeños. Su energía contagiosa y su forma divertida de interactuar con el público hicieron que muchos la felicitaran por este nuevo comienzo. En una de sus publicaciones, la colombiana explicó por qué decidió dedicarse a este tipo de eventos.

"Mi trabajo es hacer sonreír. Me tomé una pausa, pero llegué para realizar eventos con corazón para niños, familias, colegios y empresas. Creo momentos que conectan con las personas. Si tienes una marca o emprendimiento y buscas publicidad auténtica, cercana y con impacto... trabajemos juntos", se lee en su cuenta de TikTok.

Greissy dejó en claro que esta vez quiere enfocarse en el trabajo y en las cosas positivas, sin darle espacio a los conflictos. Con este nuevo proyecto, la hermana de Milena Zárate demuestra que está decidida a cambiar su imagen y dejar atrás las peleas mediáticas.

En conclusión, Greissy Ortega sorprendió al público al mostrar una faceta completamente distinta, alejándose de las polémicas para dedicarse a la animación infantil en fiestas navideñas. Con entusiasmo y buena actitud, la colombiana busca construir una nueva etapa enfocada en el trabajo, la alegría y la conexión con las familias para demostrar que puede reinventarse y brillar con luz propia.