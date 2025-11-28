Milena Zárate arremete contra Greissy Ortega tras criticarla: "Una zángana que no hace nada por la vida"

Desde hace mucho tiempo se conoce la pelea entre las hermanas Milena Zárate y Greissy Ortega. Hace poco, Milena tuvo un problema con su prometido por haber compartido la foto de una joven en sus redes y Ortega la acusó llamar la atención para facturar. Al parecer, no fue del agrado de su hermana y arremetió con todo.

Milena Zárate contra Greissy Ortega

En una entrevista exclusiva para 'El Trome', Milena Zárate no dudó en responder tras las declaraciones de Greissy Ortega sobre los problemas que tuvo con su prometido, el tatuador que reside en Estados Unidos. Ante esto, la cantante no dudó en decirle de todo.

"El ladrón juzga por su condición, pero yo no tengo que darle explicaciones a ella, en lo absoluto. Además, lo que menos debería hacer es comentar de mí. Si no soy tan importante en su vida, no sé qué hace hablando de mí", expresó.

Así mismo, Milena señala que no le preocupa lo que diga su hermana y que tanto ella como su pareja Randol Pastor serían personas 'zánganas'. Incluso, le recordó el conflicto que tuvo Greissy Ortega con su ex y la pérdida de un bebé durante su estadía en Estados Unidos.

"Me tiene sin el menor cuidado lo que diga, es una zángana que no hace nada por la vida, ni ella ni su marido. A mí que me lo diga una persona que trabaje y que se haya ganado algo a pulso de su esfuerzo, pero no por ser la amante del marido de la hermana. En vez de estar fregándome que muestre las pruebas de lo que hizo con su bebé (supuesto pérdida), porque hasta ahorita seguimos esperando", declaró.

Sobre su pelea con su prometido

Durante la entrevista, la colombiana también respondió sobre la situación complicada que pasó con su prometido hace unos días tras haberse comprometido en matrimonio, señalando que estarían bien como pareja.

"Estamos conversando y aclarando las cosas. Lo que me molestó es que me expusiera a la burla y se generen malos entendidos; sin embargo, yo sé quién es él y los valores que tiene", dijo.

De esta manera, Milena Zárate expresó que sus problemas con su pareja le compete solo a ella y no a su hermana Greissy Ortega, quien ha estado comentando sobre su vida. De la misma manera, no dudó en arremeter contra Ortega y su pareja Randol Pastor tildándolos de 'zánganos'.