Katty García revela lo duro que fue dejar Perú para mudarse a Estados Unidos: "Decidí emprender"

Katty García, exmodelo y figura de la televisión peruana, concedió una entrevista al diario Trome en la que habló sobre su vida en Estados Unidos. La recordada 'Toñita del Rímac' reveló que actualmente tiene una familia con su esposa e hijo, aunque asentarse en el país no fue sencillo.

La nueva vida de Katty García

García contó que, hace dos años, inició su propio negocio de limpieza. "Yo siempre he sido bien chamba, nada me avergüenza porque empecé vendiendo cebiche", declaró. A pesar de las dificultades, aseguró que nunca pensó en rendirse. "No es fácil, he tenido mucha suerte porque la busqué", dijo.

Uno de los mayores retos que enfrentó fue el idioma. "No hablo bien el inglés, pero no me iba a quedar sentada llorando, decidí emprender y tener una familia", expresó. Para ella, el esfuerzo ha valido la pena, pues hoy en día disfruta de una vida estable, lejos de los escándalos mediáticos.

Aunque está alejada de la televisión, confesó que extraña algunas cosas del mundo del espectáculo. "Hace poco recordaba mis momentos en 'Bienvenida la tarde', era una terapia, me cargaba de energía", mencionó. Para Katty, el programa fue clave en su carrera y le permitió ganarse el cariño del público.

En su paso por la farándula, Katty estuvo en el ojo de la tormenta en varias ocasiones. "Rodrigo (González) me daba duro, todos los días salía en ese programa y yo era terrible", recordó entre risas.

A pesar de sus polémicos inicios, García ahora está enfocada en su familia y su emprendimiento. "No me arrepiento de nada, todo fue una experiencia que me ayudó a crecer", finalizó.

¿Quién es Katty García?

Katty García es una modelo y bailarina peruana que ganó popularidad al integrar el grupo de cumbia Alma Bella. Participó en programas de televisión como "Bienvenida la tarde" y "Combate", donde se destacó por su carisma y talento.

En 2016, decidió alejarse de la farándula peruana y se trasladó a Estados Unidos en busca de una vida más tranquila. Allí, formó una familia con su esposa, Karim Vidal, y juntos tienen un hijo. En una entrevista reciente, Katty reveló que, hace dos años, emprendió una empresa de limpieza, demostrando su espíritu emprendedor y resiliente.

Aunque enfrentó desafíos, Katty García no se dejó vencer y buscó oportunidades para salir adelante. Actualmente, disfruta de una vida estable y se mantiene en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales, compartiendo momentos de su día a día y mostrando su faceta más personal.