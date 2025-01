Susy Díaz habla de su relación con Florcita y revela que seguirá soltera: "Que nadie robe mi energía"

Dentro de la farándula, la querida Susy Díaz se ha convertido en una imagen muy querida por el público. En una entrevista con un medio local, la artista sorprendió al revelar que si bien hay personas rondando, no quiere tener una relación amorosa con nadie.

La querida Susy Díaz ya cumplió 61 años de vida y ha tenido varias parejas en su vida, que la marcaron. A lo largo de los años, ha tenido varios amores, como Walter Obregón, Andy V, 'Mero' Loco, Percy Arévalo y Martin Valdivia, pero ninguno resultó tan importante como su relación con Augusto Polo Campos, el padre de su hija Florcita.

Ahora tras iniciar un nuevo año, la popular artista reveló que no desea saber nada de las relaciones amorosas en un programa de TV. Incluso, comentó que si bien tiene amigos cercanos, les deja en claro que no desea tener nada y quiere conservar su amistad.

"Tengo amigos, amigas que siempre salimos, pero nada. Si quieren, en una digo que no quiero tener a nadie a mi lado, ser como amigos. Para no perder su amistad, que no me estén enamorando", expresó.