Ana Paula Consorte tras rumores de separación con Paolo Guerrero: "Está todo bien"

Las especulaciones sobre una posible separación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte han generado un gran revuelo en las últimas semanas. Sin embargo, la pareja fue vista viajando junta de Brasil a Lima, lo que parecía desmentir los rumores. Ahora, la modelo brasileña ha hablado directamente para aclarar el estado de su relación con el delantero de Alianza Lima.

En declaraciones al programa "Amor y Fuego", Ana Paula Consorte negó rotundamente los rumores de una crisis amorosa. La modelo no tardó en desmentir las especulaciones y dejó en claro que todo estaba en orden.

"No, no pasó nada. ¿Por qué se interesan tanto con eso? Las personas crean una 'fun fake' y comienzan a publicar cosas que no pasan, entonces es muy difícil. No pasa nada, está todo bien, estábamos incluso hasta ahora, estoy aquí", comentó Ana Paula con seguridad.