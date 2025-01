¿Edson Dávila se casó en su reciente viaje a Europa?: Esto dijo el conductor de 'América Hoy'

Edson Dávila, conductor de 'América Hoy' y conocido como Giselo, fue recientemente objeto de rumores sobre un posible matrimonio con su novio durante su viaje a Europa. Las especulaciones surgieron rápidamente, pero el presentador desmintió los comentarios, aclarando que su madre también lo acompañó en la travesía.

Con humor, Dávila respondió a los rumores, asegurando que su familia es conservadora y que no tiene intención de hacer públicos aspectos tan personales de su vida. El conductor afirmó que, de haber sido cierto, lo habría mantenido en privado.

Giselo también explicó que no considera necesario casarse para vivir una relación satisfactoria. Reafirmó su postura sobre la convivencia, mencionando que prefiere la buena amistad y el apoyo mutuo con su pareja, sin la necesidad de formalizar el vínculo ante la sociedad.

"Apuesto por la convivencia. Así estoy bien, por la buena amistad y por los compañeros de vida. No es necesario casarse si no quiere y no hay que mostrarle nada a la gente", agregó.