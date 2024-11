Gino Arévalo revela el fuerte motivo por el que no regresaría a la TV: "No quiero avergonzar a mi hija"

En una reciente entrevista, el ex actor cómico Gino Arévalo se confesó y decidió revelar los motivos por los que ya no volvería a la televisión. Además, destacó que se encuentra cerca de culminar la carrera de Derecho y que optará por ejercer su profesión en vez de regresar a la pantalla chica.

Recordemos que Gino Arévalo fue un popular comediante en su momento tras participar en el recordado programa 'Recargados de risa'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Gino Arévalo, famoso por su personaje "La Tacachera", está atravesando una etapa difícil tanto en lo personal como en lo profesional. Tras más de cinco años fuera de la televisión, el comediante ha decidido no volver a la pantalla chica, optando por concentrarse en su recuperación emocional y en un nuevo objetivo: convertirse en abogado.

Próximo a comenzar el noveno ciclo de su carrera de Derecho, el comediante expresó que su principal prioridad ahora es proteger a su hija y realizar su sueño de trabajar en el ámbito legal, dejando atrás el mundo del espectáculo que en su momento definió su trayectoria.

En una entrevista reciente, Gino Arévalo comentó que, aunque valora el cariño de su audiencia, no tiene planes de retomar su vida en la televisión. "A la tele ya no regreso; no quiero avergonzar a mi hija con las bromas que puedan hacer", explicó el artista.