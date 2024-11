Jazmín Pinedo se sorprende por las luchas amorosas de Gino Assereto: "No sabía que había sufrido tanto"

Un inesperado momento se vivió en la última emisión de "Más Espectáculos", cuando Jazmín Pinedo, conductora del programa, se sorprendió al escuchar una profunda confesión de su exnovio, Gino Assereto. La revelación sobre su vida amorosa dejó a todos boquiabiertos, incluida la propia Jazmín, quien, al parecer, desconocía las dificultades que su expareja había vivido en el amor.

Gino Assereto, conocido por su participación en reality shows y su carisma, compartió en "Más Espectáculos" un lado muy personal durante su intervención en el programa. Habló sobre las dificultades que ha enfrentado en el ámbito amoroso a lo largo de su vida. Algo que causó sorpresa a su expareja Jazmín Pinedo.