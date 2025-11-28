RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Fuego!

Bryan Torres anuncia nueva colaboración musical con 'Cri Cri': "Lo que se viene está candela"

Bryan Torres, pareja de Samahara Lobatón, compartió un video con 'Cri Cri', el primo de Jefferson Farfán, anunciando que lanzará una nueva canción.

Bryan Torres anuncia nueva colaboración musical con 'Cri Cri' (Composición Karibeña)
28/11/2025

La polémica del popular primo de Jefferson Farfán, 'Cri Cri', ha causado mucha conmoción, pero tras ser liberado ha regresado nuevamente a la música. En esta ocasión, se une junto a Bryan Torres de Barrio Fino para lanzar un tema en salsa.

Sacará tema con 'Cri Cri'

Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri', volvió a la escena pública después de casi 11 meses en prisión. Y su regreso no pasó desapercibido: reapareció protagonizando un videoclip salsero junto a su orquesta 'La Caliente', con la canción "Mi Libertad", un clásico de Frankie Ruiz que refleja el momento que está viviendo.

Ahora, el primo de Jefferson Farfán se une a Bryan Torres para sacar un nuevo tema musical. Por medio de sus redes sociales, compartieron un video de todos cantando la canción "Antes" de Obie Bermúdez, pero en versión salsa. Además, revelaron que este tema se lanzaría muy pronto en todas las plataformas y que estuvieran atentos. 

"¿ANTES' al estilo de JOTAELEMUSIC. Lo que se viene esta candela! Esperen pronto", expresó el cantante por medio de sus redes sociales . 

Los involucrados en la colaboración musical interpretaron la nueva canción de salsa que lanzarían y al público le ha encantado este nuevo tema. Es así como esperan con ganas este nuevo tema musical, de dos personas que fueron excluidos del círculo cercano de Jefferson Farfán. 

"Jamás imaginé que llegaría este día donde apostaría yo toda mi vida por amarte y por hablarte otra vez. Pero que diablos, ya perdí todo mi tiempo y por mis errores ahora estoy sufriendo, quisiera regresar. Pero antes de andar y salir de tu vida y andar a solas, quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos tu cuerpo. Antes, de olvidar quisiera llorarte una vez más", cantan los artistas. 

@bryanjgmusic -ANTES- al estilo de @JOTAELEMUSIC ... Lo que se viene esta candela! 🔥 @LUMBRERAS🎃👑 @Javiko.Dk.Oficial🇨🇺 @losdelacaliente_of @Cricri @pive_produceroficial esperen pronto! #livehighlights #tiktoklive ♬ sonido original - 𝙱𝚁𝚈𝙰𝙽 𝚃𝙾𝚁𝚁𝙴𝚂 🥷🏼🧻

Sobre Bryan Torres

El cantante Bryan Torres ha llamado la atención de la farándula por mantener una relación amorosa con la influencer Samahara Lobatón, con quien ya tiene dos hijos juntos. Además, el vocalista de Barrio Fino también fue muy cercano a Jefferson Farfán, pero se separó al estar en contra de su noviazgo con la hija de Melissa Klug

De esta manera, Bryan Torres se encuentra trabajando para sacar más música, y en esta ocasión, ya tiene preparado un nuevo sencillo en la versión salsa de "Antes", que sería lanzado al lado del primo de Jefferson Farfán, 'Cri Cri', quien ha regresado a la música tras salir de la cárcel. 

Temas relacionados antes Bryan Torres Cri Cri nueva canción salsa

