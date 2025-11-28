Ex de Dayanita, Miguel Rubio, protagonizó tenso cruce con Janet Barboza: "Yo trabajo y gano muy bien"

La tensión entre Dayanita y su ex pareja, Miguel Rubio, volvió a tomar protagonismo. El conflicto resurgió tras un fuerte intercambio entre Rubio y Janet Barboza en 'América Hoy', lo que reavivó las denuncias de la actriz cómica sobre los coqueteos y comportamientos de su ex que, según afirmó, la afectaron profundamente.

Miguel Rubio enfrenta a Janet Barboza en plena transmisión

Durante la transmisión del viernes 28 de noviembre, Janet Barboza apuntó directamente contra Miguel Rubio y lo vinculó con la lista de parejas que, según ella, se habrían aprovechado de Dayanita. El comentario encendió la discusión desde el inicio.

"Yo recuerdo que Dayanita no ha tenido suerte con sus exparejas, porque se ha encontrado con una sarta de vividores. Me parece que en algún momento te puso a ti también una orquesta para que puedas cantar", expresó la conductora.

Ese comentario encendió los ánimos. Rubio respondió de inmediato y negó rotundamente que Dayanita lo haya mantenido. Aseguró que ambos apostaron económicamente por los proyectos musicales que compartieron.

"En primer lugar, lo de la orquesta fuimos 3 personas las que invertimos en esa orquesta, no solamente Dayana. Te lo puedo demostrar mediante papeles y lo que quieras. Yo sabía que Dayana vendía contenido, la conocí así", sostuvo.

Sin embargo, Janet insistió: "Y vivías de eso". La frase aumentó la tensión y llevó a Rubio a defenderse con más firmeza.

"Perdóname, pero yo trabajo desde hace mucho tiempo y gano muy bien (Tú aprovechabas), ¿acaso tú me puedes certificar que fue así?, me lo estás aseverando algo y no es así", dijo, visiblemente incómodo.

Además, Rubio también explicó que no le afectaba que su expareja vendiera contenido para adultos. Incluso reveló que él también lo hacía.

"Lo de la venta de contenido lo hacen muchas personas, no solamente ella, personalmente hasta yo he vendido contenido", afirmó antes de remarcar que su economía no dependía de Dayanita. "Yo soy administrador y administro 3 locales de moto aquí en Lima", sentenció.

Dayanita acusa a su ex de coquetear con sus amigas

En una entrevista con un reportero del programa de Magaly Medina, Dayanita repasó los momentos más tensos de su romance con Miguel Rubio. La actriz recordó agresiones físicas y discusiones que se volvieron frecuentes. Sin embargo, reveló que lo que más la hirió fueron los acercamientos de Rubio hacia personas de su entorno cercano.

Dayanita indicó que Miguel Rubio mantenía conversaciones sospechosas con Aitana, la ex pareja del comediante Topito. Según su versión, la situación no se quedó en simples mensajes, sino que ambos incluso habrían llegado a reunirse.

"Él estaba con Aitana, que es la ex de Topito, se veía con él y le hablaba incluso. Se citaron creo una vez", declaró la actriz, aún afectada.

La artista también afirmó que el cantante repetía el mismo patrón con otras mujeres de su círculo. Para ella, este comportamiento solo confirmaba que Rubio no tenía intención de respetar la relación.

"Empezó a pulsear a todas mis amigas, incluso hasta a Milechi también le empezó a llamar, empezó a llamar a todas, o sea es un hombre asqueroso", agregó con evidente molestia.

Las declaraciones de ambos dejan en claro que el conflicto entre Dayanita y Miguel Rubio sigue lejos de terminar. Mientras el cantante intenta limpiar su nombre y rechaza las acusaciones de aprovechamiento, la actriz continúa revelando episodios que dañaron su relación.