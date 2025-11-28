Dayanita acusa a Miguel Rubio de coqueteos y él responde: "Pregúntenle qué hizo con la pareja de 'Milechi'"

La polémica entre Dayanita y Miguel Rubio volvió a encenderse. La actriz cómica reveló duros episodios de su relación con el cantante, marcada según dijo por violencia, celos y faltas de respeto. Entre lágrimas, contó que él intentaba acercarse a varias de sus amigas, lo que terminó por romper por completo la confianza entre ambos.

Dayanita acusa a su ex de coquetear con sus amigas

En una entrevista con un reportero del programa de Magaly Medina, Dayanita repasó los momentos más tensos de su romance con Miguel Rubio. La actriz recordó agresiones físicas y discusiones que se volvieron frecuentes. Sin embargo, reveló que lo que más la hirió fueron los acercamientos de Rubio hacia personas de su entorno cercano.

Dayanita indicó que Miguel Rubio mantenía conversaciones sospechosas con Aitana, la ex pareja del comediante Topito. Según su versión, la situación no se quedó en simples mensajes, sino que ambos incluso habrían llegado a reunirse.

"Él estaba con Aitana, que es la ex de Topito, se veía con él y le hablaba incluso. Se citaron creo una vez", declaró la actriz, aún afectada.

La artista también afirmó que el cantante repetía el mismo patrón con otras mujeres de su círculo. Para ella, este comportamiento solo confirmaba que Rubio no tenía intención de respetar la relación.

"Empezó a pulsear a todas mis amigas, incluso hasta a Milechi también le empezó a llamar, empezó a llamar a todas, o sea es un hombre asqueroso", agregó con evidente molestia.

Estas declaraciones generaron un fuerte impacto entre los seguidores de ambos, quienes no tardaron en comentar la tensión que se vive entre la expareja desde hace semanas.

Miguel Rubio se defiende y lanza una grave acusación

La versión de Miguel Rubio no tardó en llegar. El cantante se comunicó con Magaly Medina después del enfrentamiento que tuvo con Dayanita y respondió con una acusación aún más delicada. Rubio dejó entrever que la actriz habría tenido una conducta inapropiada con la pareja de una amiga cercana, insinuación que sorprendió incluso a la propia conductora.

"Si vamos a hablar de eso, yo creo que tendrían que preguntarle a Dayana qué es lo que ha hecho ayer, con la pareja de quién, con la pareja de una amiga con quien ella trabaja", sentenció en vivo.

Además, Rubio aseguró que esa información le llegó minutos antes de entrar al enlace con Magaly.

"Es algo que me acaba de llegar ahorita. Tu equipo de producción te puede confirmar que me acaban de llamar a contármelo. Yo no he preguntado a nadie", señaló. Al final, remató diciendo: "Pregúntenle qué ha hecho con la pareja de 'Milechi'".

Sus palabras abrieron un nuevo capítulo en el conflicto, pues varios televidentes no esperaban que respondiera con una acusación tan seria.

La confrontación entre Dayanita y Miguel Rubio volvió a escalar y ya genera debate en redes y televisión. Ambas versiones se contradicen y abren nuevas interrogantes sobre lo que realmente ocurrió durante su relación y en los recientes enfrentamientos públicos.