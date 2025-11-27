Miguel Rubio afirma que seguirá con la denuncia contra Dayanita: "He pasado por un médico legista"

Miguel Rubio denunció a su expareja, Dayanita, por una presunta agresión física la madrugada del 26 de noviembre. En una llamada con "América Hoy", contó detalles del incidente y aseguró que tiene pruebas. También dijo que ya pasó por los exámenes de ley para que el proceso siga avanzando. Su mensaje fue directo: esto recién empieza y podrían venir más revelaciones.

Miguel Rubio continuará denuncia contra Dayanita

El tiktoker Miguel Rubio hizo público que acusó a su expareja, Dayanita, por presunta agresión física y daños a sus cosas. Aseguró que no es un hecho aislado y que ya pasó por los exámenes que la ley pide para seguir el proceso.

Miguel y Dayanita estuvieron juntos por un mes y medio en el pasado. Sin convivencia formal. Aún así, compartían contenido antes. Pero esta vez, lo que llamó la atención no fue un TikTok, fue un parte policial.

Según Miguel, el incidente habría empezado cuando rompieron sus pertenencias. Él contó que la moto que guardaba en su casa fue jalada hacia la calle. También su laptop, espejo y objetos del cuarto fueron dañados. Para él, eso es daño material, no solo físico.

Cuando el equipo de "América Hoy" lo buscó por llamada, Miguel habló sin filtro. Detalló más de ese mismo día, explicando qué hizo para certificarlo todo con ley. Cuando le consultaron sobre su relación con Dayanita, él aclaró que no eran pareja en ese momento.

"Yo he pasado un médico legista y todo para poder certificarlo. Así que igual tengo pruebas, tengo cámaras y todo dentro de la casa y que se vaya, que no quiero con ella. Eso es lo que seó, lo que desató todo", expresó y agregó: "No, nosotros no estábamos. Éramos amigos".

Rubio aseguró no se detendrá. Mencionó que irá hasta el final a solicitar copias de los videos hechos por las cámaras de seguridad, papeles del médico y denuncias como pruebas.

"Sí, claro. Yo ya justamente tengo que irme a recoger lo que son todas las copias de las denuncias el médico legista. Eh, ya mandé a solicitar también este las copias de las cámaras de seguridad como pruebas. Tranquilo. Sí, yo sí pienso continuar con eso", dijo.

Ya habría pasado antes

Al ser consultado si era la primera vez de un episodio de ese estilo con Dayanita, Miguel Rubio volvió a sincerarse. Contó que ya había pasado antes, pero que solo quedó constancia de ello, porque no siguió con la denuncia.

"Ha pasado, sí, pero así al punto de tenerme una botella y tal la cabeza o querer romper mis cosas y tal, ¿no? Si es una persona un poco violenta, o sea, que se le escapa de las manos, se levantó constancia que yo puse una denuncia en Chepén. La denuncia no prosiguió porque hablé con ella y simplemente quedó una constancia", señaló.

Ese video grabado en comisaría donde ella sale sentada, y él conversando con un efectivo, es la prueba que él mostró para sustentar que no exagera lo que dice.

En conclusión, Miguel Rubio señaló que hay pruebas, grabaciones y exámenes certificado por médico legista en su denuncia contra su expareja Dayanita. Y dejó claro que seguirá el proceso, aclarando que el día de la presunta agresión no eran pareja, solo amigos.