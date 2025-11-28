Suheyn Cipriani rompe su silencio tras amenaza de Jossmery Toledo: "Nunca me he metido con un hombre casado"

Un nuevo conflicto remeció la farándula peruana. Jossmery Toledo lanzó fuertes amenazas en una transmisión en vivo contra Suheyn Cipriani, hecho que se viralizó de inmediato. La ex Miss Perú respondió con firmeza, desatando una ola de reacciones y debate en redes.

Suheyn Cipriani rompe su silencio y envía indirecta a Jossmery

En una reciente aparición en "Magaly TV: La Firme", Suheyn Cipriani enfrentó las cámaras para responder a las contundentes declaraciones de Jossmery Toledo. La modelo aseguró no comprender la razón detrás de la molestia de la expolicía y dejó caer una frase que muchos interpretaron como un dardo directo.

"En realidad, yo creo que no he hecho nada malo. Nunca me he metido con un hombre casado, nunca he sido el dolor de una mujer. Si he tenido una época tormentosa lo he contado varias veces, pero nunca me he hecho la santa. No sé por qué esta molestia personal", expresó con visible incomodidad.

Las palabras de Suheyn generaron un impacto inmediato. En redes sociales, varias personas señalaron que se trataba de una indirecta hacia Jossmery, recordando polémicas de su pasado. Los comentarios a favor de la modelo no tardaron en llegar.

"Bueno, dijo la verdad", "Bien dicho", "Nuestra Su, toda una reina", "La pura verdad", "Suheyn es genuina", "Así se habla, sin pelos en la lengua", fueron algunas de las respuestas que inundaron las plataformas digitales.

La amenaza de Jossmery Toledo que desató la controversia

Minutos bastaron para que el live de Jossmery Toledo se convirtiera en tendencia. En la transmisión, la expolicía utilizó un tono desafiante y expresiones que muchos calificaron como lenguaje delincuencial. Sus palabras fueron tan fuertes que generaron preocupación entre quienes seguían la transmisión.

"Gente, yo no necesito escribir a nadie para que la enfríe. Yo misma soy. Yo no me creo que soy la reina de los malandros. O sea, yo soy una malandra más. A mí me llega el p..., tengo mi fierro, ya está, la enfrío y listo, se acabó", dijo sin filtros, dejando en shock a los usuarios.

El contenido se viralizó en cuestión de minutos. En el set de "Magaly TV La Firme", Magaly Medina reaccionó indignada. Recordó que Toledo perteneció a la Policía y criticó duramente su manera de expresarse, sugiriendo además que su entorno podría estar influyendo negativamente en su comportamiento.

El enfrentamiento entre Jossmery Toledo y Suheyn Cipriani ha escalado rápidamente, avivando la polémica en redes y en la televisión. Mientras Suheyn opta por mantener una postura firme pero serena, Jossmery continúa en el centro de la tormenta por sus declaraciones cargadas de amenazas.