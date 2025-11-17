¿Se está quedando calvo? Patricio Parodi es troleado por su caída de cabello: "No tengo el pelo que tenía"

Patricio Parodi volvió a convertirse en tema del día, pero no por una competencia en la TV ni por algún romance, sino por algo mucho más inesperado: ¡su cabello! Todo empezó durante una transmisión en vivo en Kick, donde los usuarios comenzaron a molestarlo por una supuesta caída de pelo. Él, lejos de enojarse, decidió responder con calma y aclarar cómo está realmente su cabellera.
Patricio Parodi responde troleos por su caída de cabello
Patricio Parodi terminó en el ojo de las burlas durante un live en Kick, donde usuarios comenzaron a molestarlo diciendo que se estaba quedando calvo. Lejos de molestarse, Patricio decidió tomarlo con humor y aclarar cómo está realmente su cabello.
Mientras conversaba con sus seguidores, la gente empezó a lanzar comentarios directos sobre sus "entradas", generando sorpresa y hasta un poco de preocupación en el popular "Pato". Patricio, entre risas pero notoriamente confundido, no dudó en responder a las burlas que inundaron su live.
"¿Estoy que me quedó pelado? ¿Pelado por dónde?", preguntó sorprendido. Luego admitió que ya no tiene el mismo cabello de años atrás: "Las entradas del Monumental tsss, bueno fuera. Yo no tengo el pelo que tenía cuando recién entré, ¿no?", comentó entre bromas.
Pero para él, el tema no es tan grave como lo pintan. Mientras el chat avanzaba, los usuarios siguieron lanzando comentarios fuertes.
"Pero así mi pelo está piola, ¿no? Está que crece, está larguito", aseguró mostrando que todavía tiene lo suyo, pero sus seguidores le comentaron: "Sí, pelao", "Cuidado tu calamina", "Asu, las entradas del Monumental" y hasta recomendaron remedios caseros como "Shampoo de cebolla para esos casos".
Patricio decidió ponerse serio un momento y explicar qué ocurre realmente. Quiso dejar en claro que no está quedándose calvo, sino que su cabello siempre ha sido así.
"Yo tengo pelo, solamente que lo que pasa con mi pelo es que mi pelo es bien finito. Y tengo un poco de caída de pelo, pero es por las tortas del programa, por estrés, por todo eso. Pero no es que no tenga pelo o que me esté quedando pelado, ¿no?", aclaró.
Incluso detalló cómo nace su cabello. Y dio un detalle sobre su corte. Aseguró que muchas de las críticas se deben más a percepción que a un problema real.
"Ahí donde sale el pelo, si hay gente que le sale diez pelos por cada forúnculo, a mí me sale dos peces, pero en una parte", explicó y añadió: "Si yo me levanto, no pasa nada, solamente que como entradas, ves que yo me hago el corte hasta acá. Entonces la gente dice, ah, mira, tiene esa entradaza. Y mi frente tampoco es que sea grande, solamente que es parte de los cortes, ¿no?".
Si tuviera que raparse, lo hace
A pesar de los comentarios, Patricio aseguró que no tiene ningún problema en tomar decisiones drásticas si nota que la caída de cabello avanza. Eso sí, dejó claro que nunca usará remedios caseros.
"Si tuviera que raparme, me rapo. Si tuviera que implantarme, me implanto. No tengo problema con eso...", afirmó con toda naturalidad. "Prefiero que se me siga cayendo el pelo a lavarme con shampoo de cebolla, con esas vainas naturales, son más incómodas", sentenció.
En conclusión, Patricio Parodi tomó con buen humor las bromas sobre su cabello y dejó claro que no piensa acomplejarse. Admitió que ya no tiene el mismo pelo de antes, pero aseguró que está tranquilo, enfocado en su trabajo y que, si llega el momento, no tiene miedo de raparse o hacerse un implante.