Patricio Parodi tras ser suspendido en EEG por irse de juerga lesionado: "Un día me van a perder de verdad"

Patricio Parodi volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de ser suspendido de "Esto es Guerra" durante la semifinal por haber asistido a una fiesta cuando debía estar en reposo médico. El popular "Pato" no ocultó su tristeza por quedar fuera de la competencia y lo contó todo en un streaming en su cuenta de Kick, donde sorprendió con una frase que muchos interpretaron como una advertencia.

Patricio Parodi advierte tras ser suspendido de EEG

El capitán histórico de "Esto es Guerra", Patricio Parodi, volvió a generar titulares luego de ser suspendido del programa en plena semifinal. ¿El motivo? Se fue de fiesta justo cuando debía estar guardando reposo médico por una lesión. Durante una transmisión en vivo desde su cuenta de Kick, el guerrero contó cómo se enteró de la decisión de la producción y confesó que no la está pasando bien.

"Me suspendieron ayer, hasta nuevo aviso. He vuelto a ser un desempleado. Nadie pensó que yo me iba a lesionar el viernes. ¿Okay? Una lesión es algo fortuito", explicó.

Desde casa y con tono reflexivo, Patricio habló sobre cómo se siente tras su suspensión y dejó una frase que llamó la atención de todos. El competidor aprovechó la transmisión en vivo para expresar su frustración y reflexionar sobre el valor de su trabajo en el programa.

"Por algo me ves acá a las 4 de la tarde en mi silla, en mi casa, en stream. Tú no has escuchado eso que dicen cuando uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Un día me van a perder de verdad al 100%. Una lesión es algo fortuito. Lamentablemente pasó. Felizmente, no fue una lesión grave", dijo el competidor.

¿Cuál fue la razón de su suspensión?

Fue Míster G, el conocido conductor del reality, quien confirmó al público la sanción en pleno programa. Explicó que la decisión se tomó por una falta al reglamento, ya que el competidor asistió a una fiesta mientras estaba con descanso médico.

"En el programa del día viernes sufrió una lesión. Es de primer grado. La producción lamentablemente observó unas imágenes de Patricio en una fiesta el día viernes por la noche. Esto amerita una sanción... Te dieron un descanso médico de 6 días y 5 días de pastillas cada 12 horas. La capitanía de esta semifinal la llevará el señor Said Palao", señaló.

Y es que el popular "Pato" fue visto en una juerga de Halloween, disfrazado de jeque árabe y acompañado de sus amigos. La situación no cayó nada bien entre sus productores, quienes decidieron separarlo temporalmente de la competencia.

Aunque demostró estar triste por perderse la semifinal, el guerrero también aseguró que aprovechará este tiempo para recuperarse completamente. Mientras tanto, su puesto como capitán quedó en manos de Said Palao, quien liderará al equipo durante las últimas etapas del reality. Por ahora, Patricio Parodi continúa activo en redes sociales, haciendo transmisiones en vivo para mantenerse cerca de sus seguidores.

En conclusión, Patricio Parodi atraviesa una suspensión temporal en "Esto es Guerra" tras ser sancionado por asistir a una fiesta durante su descanso médico. Aunque admitió sentirse afectado por quedar fuera de la semifinal, el competidor aprovechó su transmisión en vivo para reflexionar sobre su situación y lanzar una advertencia que generó comentarios entre sus seguidores.