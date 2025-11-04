RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Arremete!

Magaly opina sobre Josimar pidiendo que no incomoden a María Fe: "Él la mortificó con la 'prima'"

En su programa de TV, Magaly Medina comenta sobre el pedido que hizo Josimar en su comunicado tras anunciar su separación con María Fe Saldaña

Magaly opina sobre Josimar pidiendo que no incomoden a María Fe
Magaly opina sobre Josimar pidiendo que no incomoden a María Fe (Composición Karibeña)
04/11/2025

Hace unas horas, Josimar publicó un comunicado donde reveló que terminó con María Fe Saldaña, aunque terminó eliminándolo. Por su parte, Magaly Medina no dudó en criticarlo debido a que pedía que no mortifiquen a la madre de sus hijos culpando a la prensa por incomodarla, pero le recuerda a la 'prima'. 

Magaly contra Josimar

A través de las redes sociales, Josimar publicó un comunicado para todos sus seguidores revelando que oficialmente terminaba su relación amorosa con María Fe Saldaña. Ante esto, Magaly opinó sobre este anunció que fue eliminado a los pocos minutos y las acciones de la madre de sus últimos dos hijos.

"Suponemos que después de lo que dijo 'la prima' venezolana, María Fe no lo toleró más aunque mandó un mensaje totalmente diferente el fin de semana, con idolatría y por supuesto, de perdón absoluto. Creo que ninguna mujer debe someterse a la humillación de tener que elogiar aun hombre que la expuesto públicamente a la falta de respeto", aclaró. 

Incluso, el salsero llegó a pedir en su comunicado que no mortificarán a la madre de sus hijos con hostigamiento de parte de la prensa. Ante estas declaraciones, Magaly señaló que quién empezó todo fue el mismo cantante al lucirse al lado de la venezolana Verónica González que está embarazada de mellizos.

"Ahora si es considerado 'no la mortifiquen con llamadas' y cómo él la mortificó con este lío de la venezolana en España", agregó la 'urraca'. 

Josimar anunció el fin de su relación con María Fe, pero lo borra inmediatamente ¿Se arrepintió?
Lee también

Josimar anunció el fin de su relación con María Fe, pero lo borra inmediatamente ¿Se arrepintió?

@atv.pe 💔🎤 ¡Josimar y María Fe rompen palitos! El salsero y su pareja habrían puesto punto final a su relación. Tras varios altibajos, todo indica que el amor llegó a su fin 😢💥 #MagalyTVLaFirme #ATV #ATVpe #Josimar #MaríaFe ♬ sonido original - ATV.PE

¿Siempre fue así?

Luego de que el cantante de salsa eliminara su comunicado a los pocos minutos, Magaly empieza a recordar las acciones que tuvo Josimar en los últimos años confirmando que no es una actitud reciente, sino que sería un rasgo de él desde que estuvo con María Fe Saldaña

"Lo puso, se arrepintió y lo sacó ¿Qué pasó? no sabemos, pero el comportamiento de Josimar no es de ahora, es de hace tiempo desde que empezó su relación con María Fe, lo hemos visto envuelto con varias chicas", expresó la conductora de TV recordando las últimas parejas del artista peruano en los últimos años 

Leslie Shaw manda fuerte mensaje tras recibir críticas de sus detractores: "Esas envidiosas chuscas"
Lee también

Leslie Shaw manda fuerte mensaje tras recibir críticas de sus detractores: "Esas envidiosas chuscas"

De esta manera, Magaly Medina no dudó en despotricar contra el salsero Josimar tras su reciente comunicado eliminado, pero también a María Fe Saldaña por aguantar tantas infidelidades y aparentes humillaciones públicas. Así mismo, le recuerda al cantante que si su familia se encuentra mortificada es porque él mismo lo inició al involucrarse con la 'prima' Verónica González. 

Temas relacionados comunicado Josimar Magaly María Fe Saldaña mortificar

Siga leyendo

Lo Más leído

Mánager de Son del Duke sobre la salida de varios cantantes: "De la noche a la mañana ya hay orquesta"

¿Indirecta? Pamela López disfruta de viaje con Paul Michael y lanza mensaje: "Con los verdaderos Cueva"

Ana Siucho habría mandado una fuerte indirecta a Edison Flores: "Solo tienes una oportunidad"

Daniela Darcourt tras separarse de Waldir Felipa: "Lo elegiría 50 mil millones de veces más"

Abogado de Pamela López revela que Christian Cueva tampoco puede hablar de ella: "Es para ambos"

últimas noticias
Karibeña