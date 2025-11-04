Magaly opina sobre Josimar pidiendo que no incomoden a María Fe: "Él la mortificó con la 'prima'"

Hace unas horas, Josimar publicó un comunicado donde reveló que terminó con María Fe Saldaña, aunque terminó eliminándolo. Por su parte, Magaly Medina no dudó en criticarlo debido a que pedía que no mortifiquen a la madre de sus hijos culpando a la prensa por incomodarla, pero le recuerda a la 'prima'.

Magaly contra Josimar

A través de las redes sociales, Josimar publicó un comunicado para todos sus seguidores revelando que oficialmente terminaba su relación amorosa con María Fe Saldaña. Ante esto, Magaly opinó sobre este anunció que fue eliminado a los pocos minutos y las acciones de la madre de sus últimos dos hijos.

"Suponemos que después de lo que dijo 'la prima' venezolana, María Fe no lo toleró más aunque mandó un mensaje totalmente diferente el fin de semana, con idolatría y por supuesto, de perdón absoluto. Creo que ninguna mujer debe someterse a la humillación de tener que elogiar aun hombre que la expuesto públicamente a la falta de respeto", aclaró.

Incluso, el salsero llegó a pedir en su comunicado que no mortificarán a la madre de sus hijos con hostigamiento de parte de la prensa. Ante estas declaraciones, Magaly señaló que quién empezó todo fue el mismo cantante al lucirse al lado de la venezolana Verónica González que está embarazada de mellizos.

"Ahora si es considerado 'no la mortifiquen con llamadas' y cómo él la mortificó con este lío de la venezolana en España", agregó la 'urraca'.

¿Siempre fue así?

Luego de que el cantante de salsa eliminara su comunicado a los pocos minutos, Magaly empieza a recordar las acciones que tuvo Josimar en los últimos años confirmando que no es una actitud reciente, sino que sería un rasgo de él desde que estuvo con María Fe Saldaña.

"Lo puso, se arrepintió y lo sacó ¿Qué pasó? no sabemos, pero el comportamiento de Josimar no es de ahora, es de hace tiempo desde que empezó su relación con María Fe, lo hemos visto envuelto con varias chicas", expresó la conductora de TV recordando las últimas parejas del artista peruano en los últimos años

De esta manera, Magaly Medina no dudó en despotricar contra el salsero Josimar tras su reciente comunicado eliminado, pero también a María Fe Saldaña por aguantar tantas infidelidades y aparentes humillaciones públicas. Así mismo, le recuerda al cantante que si su familia se encuentra mortificada es porque él mismo lo inició al involucrarse con la 'prima' Verónica González.