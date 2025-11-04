RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Leslie Shaw manda fuerte mensaje tras recibir críticas de sus detractores: "Esas envidiosas chuscas"

En una entrevista, Leslie Shaw decidió responder contra todos sus detractores afirmando que viene preparando más música con nuevas personificaciones.

Leslie Shaw manda fuerte mensaje a sus detractores
Leslie Shaw manda fuerte mensaje a sus detractores (YouTube)
04/11/2025

Desde que Leslie Shaw inició en la cumbia empezó a acumular varios detractores por su forma de expresarse de algunos artistas. Ahora, la 'gringa' decidió responder con todo tras la crítica a su reciente videoclip donde personifica a Micheille Soifer.

Leslie Shaw seguirá haciendo más videoclips

La artista de cumbia estuvo presente en el programa 'Amor y Fuego', donde fue entrevistada por las declaraciones de Micheille Soifer luego de que fuera personificada en el videoclip de "La Angurrienta". De esta manera, Leslie Shaw señaló que la que se pica, pierde en este 'dime y diretes'.

Así mismo, señaló que piensa un tour en el Perú sobre 'las angurrientas' y que seguirá realizando más personificaciones de las personas que la critican. Incluso, reveló que son sus seguidores, quienes la apoyan con varias ideas. 

"Quiero hacer el tour de las Angurrientas, voy hacer un casting con mi lista negra para ver a quién más personificamos, me ha gustado, estuvo divertido. Yo me divierto mucho produciendo mis videoclips, a parte que las fans también son cizañeros, ellos también me dan ideas", expresó.

¡No le interesa la amistad!

Después, Leslie Shaw señala que ha decidido mantener su distancia con varios artistas del espectáculos con quienes compartía en un posible feat o grabó como Marisol o Chechito. Además, comenta que si quieren su amistad nuevamente, no lo aceptaría. 

"Ay no me interesa la amistad de toda esa gente (¿Si se te da la oportunidad de retomar una amistad?) No, de lejos nada más (¿Si te proponen hacer un videoclip bien pagado?) No creo, a mí un montón de gente me ha propuesto videoclip y cuando le digo cuánto cobro como directora, se asustan y como feat también se asustan, lloran", acotó. 

Incluso, la artista decidió enviar un mensaje para todas sus seguidoras para impulsarlas, pero también manda indirecta para todas sus detractoras llamándolas envidiosas y más.

"Yo no me voy a quedar quieta, no, yo soy angurrientísima, yo voy hacer de todo. Angurrientas no le hagan caso a esas envidiosas chuscas porque hay niveles y ellas jamás podrán. Ya saben, sigan sus sueños y si las perras ladran, hay que darles de comer", agregó. 

De esta manera, la cantante Leslie Shaw promete realizar un tour por todo el Perú para sus fanáticas y además, que seguirá realizando más producciones musicales con personificaciones de sus detractores. Afirma que está más preparada que nunca para seguir sacando más música. 

