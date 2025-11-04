Yahaira y Luis Fernando 'El Diablo' habrían pasado la noche juntos en casa de la salsera ¿Ya es oficial?

Hace meses, Yahaira Plasencia viene siendo vinculada con Luis Fernando Rodríguez más conocido como 'El Diablo'. Ahora, el exsaliente de Pamela López fue captado ingresando a la casa de la salsera tras una noche de juerga.

¿Pasaron la noche juntos?

El programa de 'Amor y Fuego' captó a la salsera en una discoteca junto a Luis Fernando Rodríguez. En las imágenes se puede ver como ambos estuvieron conversando y bailando durante la noche hasta que llegaron a las 5 de la madrugada a la casa de Yahaira Plasencia.

Primero, se pudo observar cómo ambos estuvieron conversando tranquilamente hasta que de repente parecía que 'El Diablo' reclamaba algo a la artista de salsa. Luego, se puede ver cómo la cantante se limpia el rostro como si estuviera llorando.

Luego, ambos bajan del vehículo que estaba estacionado afuera de la casa de 'La Patrona' para luego ingresar ambos a la casa de Plasencia. Luis Fernando fue captado saliendo del lugar a las 10 de la mañana y fue abordado por los reporteros de manera inmediata.

¿Qué dijo Luis Fernando?

Es así como el reportero del programa de espectáculos le consulta sobre una posible oficialización de la pareja tras pasar la noche en la casa de Yahaira Plasencia, pero él lo niega. Después, le preguntan sobre la supuesta pelea que fue captado por las cámaras y vuelve a negarlo.

"Luis Fernando, de repente ya una oficialización de la relación con Yahaira", le pregunta el reportero, y Luis Fernando responde: "No, estamos acompañando". Luego, le consulta si pelearon y dice: "No nada que ver (Te quedaste para la reconciliación) No, todo bien".

Además, revelaron que Yahaira Plasencia viajó el 3 de octubre a Panamá y 'El Diablo' viajó el 4 de octubre a Estados Unidos, pero el 9 de octubre ambos regresaron de tierras gringas. En esta época, la salsero se encontraba de gira de medios en Miami y al parecer, Luis Fernando Rodríguez la acompañó.

Aunque ninguno de los dos dio esta información ni a los medios de prensa o sus redes sociales, queriendo despistar aparentemente al público. Es así como se sospecha sobre el inicio de una relación amorosa.

De esta manera, Yahaira Plasencia ha sido captada nuevamente al lado de Luis Fernando Rodríguez en una noche de juerga y luego, pasar la noche en su casa tras una conversación en el auto del 'Diablo'. Por el momento, ninguno ha confirmado una relación.