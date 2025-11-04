Ana Siucho sorprende con tierno mensaje para su amigo Elías tras ampay de Edison Flores: "Te quiero"

La relación de Ana Siucho y Edison Flores llegó a su fin hace unos meses tras mucho tiempo separados y lleno de rumores. Ahora, la madre de sus dos hijas publicó una fotografía con un amigo donde le dedica un tierno mensaje ¿Indirecta para 'Orejitas'?

Ana Siucho manda tierno mensaje a amigo

Hace un tiempo, Ana Siucho desapareció de las redes sociales tras todo el conflicto de su separación con el padre de sus hijas, Edison Flores. Estuvo ausente, pero ahora regresó publicando cómo celebró Halloween con sus dos pequeñas. Aunque hace unas horas publicó un mensaje para un amigo muy cercano.

Tras el anuncio de su separación del pelotero de Universitario, la joven publicó una fotografía hace un tiempo donde se le ve muy cercana a la persona de nombre Elías Brito creándose rumores de una posible relación. Ahora, la madre de las hijas de 'Orejitas' volvió a compartir una foto junto a su amigo con un tierno mensaje por su cumpleaños.

"Feliz día amigo lindo. Sigue brillando por todo lo alto. Te quiero", se lee en el mensaje publicado.

'Orejitas' de streamer

El futbolista Edison Flores, conocido como "Orejitas", ha dejado a sus seguidores con la boca abierta al mostrar una nueva faceta lejos de las canchas. Y es que, tras su separación de Ana Siucho, el jugador peruano decidió probar suerte en el mundo del streaming y ya está causando sensación en las redes.

A través de la plataforma Kick, el popular "Orejitas" se luce en transmisiones en vivo donde conversa con sus seguidores, canta, bromea y hasta muestra su tonificado cuerpo sin camiseta. Su nuevo estilo y actitud han dejado claro que el volante de la selección está pasando por un momento de cambios y crecimiento personal.

Lo que más ha llamado la atención de sus seguidores es su cambio de look. En sus recientes transmisiones, se le ha visto más espontáneo que nunca. Come, canta, hace bromas y hasta se anima a lanzar improvisaciones al ritmo de la música. Sin duda causando una gran impresión entre sus seguidores.

De esta manera, Edison Flores parece estar avanzando con su vida tras separarse de Ana Siucho. Por su parte, la madre de sus dos hijas pequeñas también parece continuar con lo suyo y ahora, compartió un mensaje muy tierno a su amigo Elías Brito, con quien fue vinculada amorosamente hace unos meses en Estados Unidos tras separarse.