Samahara Lobatón revela cómo logró llevar la fiesta en paz con Youna por su hija: "No directamente"

Samahara Lobatón sorprendió al contar en el programa "América Hoy" cómo logró pasar un momento de paz con su expareja Youna, durante la celebración del cumpleaños de su pequeña Xianna. Pese a los enfrentamientos que ambos protagonizaron en el pasado, la hija de Melissa Klug explicó que esta vez una persona de su familia fue la clave para que las cosas se dieran de la mejor manera.

Samahara explica cómo logró pasar cumple de su hija con Youna

Samahara Lobatón se presentó en el programa "América Hoy" y sorprendió al contar cómo logró compartir una celebración familiar con su expareja Youna, pese a los conflictos que tuvieron en el pasado. La influencer aseguró que no mantiene contacto directo con él, pero gracias a una tía suya pudieron reunirse para festejar el cumpleaños de su pequeña Xianna.

Durante la secuencia "Cómo llevarte bien con tu ex y no morir en el intento", Janet Barboza no dudó en preguntarle cómo fue posible ese acercamiento con el barbero, con quien antes había protagonizado enfrentamientos mediáticos.

"Nosotros no podemos llegar a un buen puerto comunicándonos directamente, pero tengo una tía, que es mi tía Yanina, que siempre vela por Xianna, la adora con su vida", confesó Samahara, dejando claro que fue gracias a ella que se logró el reencuentro familiar.

Edson Dávila bromeó diciendo que esa "tía" podría ser Evelyn Vela. La examiga de Melissa Klug tuvo una relación cercana con Samahara Lobatón, pero su amistad se rompió tras un conflicto entre la hermana de Samahara y la hija de Evelyn por un chico.

"¿Evelyn no es?", haciendo alusión a Evelyn Vela. Samahara no se quedó callada y le respondió: "Tú de verdad te pasas".

La mediadora de la familia

Samahara explicó que su tía Yanina fue la verdadera responsable de que Xianna pudiera tener a sus dos padres juntos en un día tan especial. Además, señaló que esta reunión fue muy importante porque su hija no siempre podrá compartir su cumpleaños con ambos, pues su expareja vive en Estados Unidos.

"Sí, es como una mediadora entre nosotros, y ella es la que consiguió que Xianna pudiera estar con sus dos papás en su cumpleaños, que era lo que ella tanto quería", detalló la hija de Melissa Klug. "Jonathan no va a tener la oportunidad, o sea, de acá al próximo año. No sabemos cuándo vaya a pasar que Xianna de nuevo esté en Estados Unidos y coincida en pasar su cumpleaños allá", explicó.

En el set también estuvo presente una psicóloga, quien destacó que el uso de un mediador es una buena opción cuando los padres no logran entenderse. La especialista resaltó que priorizar la comunicación y el bienestar emocional de los hijos debe ser siempre el objetivo principal en cualquier separación.

"Una cosa es una expareja, un ex novio, y otra muy distinta es un ex que es el papá o la mamá de tus hijos. Tienes que verlo desde otra forma. Si no se logra la armonía, es válido traer a una persona neutra que propicie el encuentro", explicó la especialista.

¿Cómo es el trato entre Samahara Lobatón y su ex?

Más adelante, Valeria Piazza le preguntó a Samahara si después de la fiesta las cosas entre ella y Youna mejoraron. La influencer dejó en claro que su comunicación con Youna es mínima y solo por temas relacionados con Xianna.

"No entablamos ningún tipo de conversación. Llevamos trato cordial por nuestra hija", dijo. "Lo mínimo de... necesito hablar con Xianna o de mi parte cuando él ha tenido: 'hola, necesito conversar con ella'. Pero no es que él y yo seamos mejores amigos como otras personas, todavía no hemos llegado ahí", afirmó.

Con esta confesión, Samahara Lobatón demostró que, pese a las diferencias con su expareja, el bienestar de su hija está por encima de todo. Aunque no haya una relación cercana entre ellos, ambos supieron dejar de lado sus problemas para compartir un momento feliz con Xianna.

En conclusión, Samahara Lobatón explicó que su relación cordial con Youna por su hija se logró a través de una mediadora, su tía Yanina. La influencer señaló que, aunque no existe una relación cercana con su expareja, el apoyo de su familiar ha sido clave para que Xianna pueda compartir momentos con ambos padres.