Samahara Lobatón reaparece tras dar a luz y aclara: "Mi plan no era quedarme en Estados Unidos"

Samahara Lobatón, influencer peruana, reveló cómo vivió el nacimiento de su primer hijo varón el pasado 3 de octubre y compartió detalles de su estancia en Estados Unidos, donde se adelantó su parto. La joven contó que su viaje tenía como objetivo principal celebrar el cumpleaños de su hija mayor en Disney y no planificaba dar a luz fuera de Perú.

Un parto inesperado en Estados Unidos

En entrevista con Magaly Medina, Samahara Lobatón aclaró que su viaje a Estados Unidos no estaba relacionado con el nacimiento de su hijo, sino que tenía como objetivo principal celebrar el cumpleaños de su hija mayor, Xianna, en Disney. La influencer explicó que su plan original era regresar a Perú a inicios de noviembre, ya que esperaba cumplir las 38 semanas de embarazo antes de volver.

"En verdad no era el plan, el plan era regresar después del cumpleaños de mis hijas. Vine para pasar unas semanas en Disney con mi familia y regresar porque yo cumplía 38 semanas para noviembre, y se me adelantó", señaló Samahara, desmintiendo rumores sobre un parto intencional en territorio estadounidense.

La joven también expresó su deseo de volver pronto a Perú, pues extraña a su hogar, su madre, su pareja Bryan Torres y sus hermanas, y considera difícil sobrellevar el postparto lejos de sus seres queridos.

"En verdad espero volver pronto, extraño mucho a mi casa, mi mamá, Bryan, mis hermanas. Es difícil pasar un postparto en otro lugar", comentó la influencer.

Convivencia armoniosa con Youna

Además del nacimiento de su hijo, Samahara aprovechó para hablar sobre su relación con Youna, padre de su hija Xianna. La influencer enfatizó que prioriza la paz familiar para garantizar que su hija pueda disfrutar plenamente de la presencia de su padre durante su estancia en Estados Unidos.

"En verdad prefiero desmentir muchas cosas, pero prefiero que la fiesta siga en paz, que mi hija siga disfrutando de su papá. Mientras mi hija sea feliz, yo no tengo ningún problema", manifestó.

La convivencia se ha centrado en mantener un ambiente armonioso durante la celebración del cumpleaños de Xianna, asegurando que ambos progenitores puedan compartir momentos importantes con la niña. Samahara recalcó que su nueva filosofía es "llevar la fiesta en paz" y mantener una relación cordial con Youna mientras esto beneficie a su hija.

"Youna también está al tanto de este acuerdo, que permite que mi pequeña siga creando recuerdos con su padre", agregó la influencer.

Samahara Lobatón ha dejado claro que su estadía en Estados Unidos fue por motivos familiares y no por la intención de dar a luz en el extranjero. Entre un parto adelantado y la necesidad de mantener la armonía con Youna, la influencer demuestra que su prioridad es la felicidad y el bienestar de sus hijos.